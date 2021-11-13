Сегодня, 13 ноября, начинается девятый лунный день в созвездии Рыб. Этот период лучше потратить на отдых и общение с близкими людьми. Крайне нежелательно сегодня предаваться искушениям, идти на поводу у агрессивных людей, настроенных на конфликт. Постарайтесь сдерживать беспокойство и не выпускайте негативные эмоции наружу.

Составили подробный астрологический гороскоп для всех знаков зодиака на субботу, 13 ноября.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня новые предложения помогут вам сдвинуть с места старый проект. Также день будет удачным для небольших покупок, посещения парикмахерской и укрепления отношений с любимым человеком. Обязательно используйте свое свободное время, чтобы уделить внимание детям, семье или родителям.

Телец (21.04 - 21.05)

Чтобы достичь успеха в делах, придерживайтесь выбранного плана. Но старайтесь не браться за все и сразу, чтобы не переборщить. На досуге можете выбрать момент, чтобы обговорить ваше будущее с руководством. Особое внимание уделите финансовым документам и предстоящим публичным выступлениям.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня вас ждет хороший день в сфере бизнеса и здоровья, но лучше не одалживать деньги. В остальных делах будет возможно всё. Попробуйте рискнуть, чтобы обрести новый опыт. Воспользуйтесь удачным моментом, чтобы согласиться на предложенные перспективы в бизнесе.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня пришло время заняться рутинными делами и разложить по полочкам все планы на будущее. День будет удачным, чтобы разрешить все семейные и жилищно-бытовые вопросы. Также полезно будет посетить обучающие курсы по психологии, философии или искусству.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам пригодится ваша коммуникабельность. Общение с людьми подарит много положительных эмоций, а взаимоотношения на работе и дома наладятся. Вечером не забывайте уделить себе внимание, займитесь уходовыми процедурами, посетите сауну или сходите на массаж.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня дела, связанные с обучением или получением новых навыков могут тормозиться за счет внешних обстоятельств. Немного подождите - и беритесь за дело, не упустите шанс доделать то, что начали. Впереди вас ждут новые партнерские предложения.

Весы (24.09 - 23.10)

Включайте холодный разум, потому что именно сейчас в вашей жизни наступило время для принятия серьезных и ответственных решений. Будьте открытыми к новым знаниям и отношениям. Совсем скоро они вам пригодятся. Вас ждет профессиональный успех, если вы не будете останавливаться на достигнутом.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Если жаждете изменений - ищите новые пути для решения рабочих задач. Большую часть лунных суток лучше посвятить не работе, а своим детям и семье. Также день идеально подходит для организации вечеринки, приготовления ароматного пирога к чаю и покупки подарков для знакомых к Новому году.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Настало время перемен! Старайтесь действовать взвешенно - не пасуйте перед трудностями, но и не спешите. Чтобы отвлечься от рабочих дел, уделите внимание домашним любимцам, приведите в порядок цветы и библиотеку. Вечер посвятите совместному отдыху с любимым человеком.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня важно воздержаться от принятия быстрых решений и выводов. Внимательнее присмотритесь к деталям. Психоэмоциональное состояние придет в норму, если вы проведете выходной с детьми или домашними любимцами. Будут также полезны поездки в лес за грибами, прогулки у моря и оздоровительные процедуры.

Водолей (21.01 - 20.02)

В вашей жизни начинается "белая полоса". Проекты будут реализовываться успешно. Только старайтесь подключать креативность и находить необычные решения. Именно они помогут вам добиться успеха. Также и на предстоящей неделе помните о том, что ваше дело нуждается в нестандартных подходах.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День принесет изменения. Достаточно интересное, но вместе с тем рисковое предложение вы можете получить за романтическим ужином. Обратите внимание на финансовую составляющую вопроса и распределите свои траты.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп с рекомендациями для всех знаков Зодиака на 2022 год.