В воскресенье, 14 ноября, в Болгарии начались выборы президента страны и досрочные выборы парламента.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в 07:00 по местному времени, которое совпадает с киевским, в стране открылись 13 тысяч избирательных участков. На почти 10 тысячах из них будет проводится голосование с использованием специализированных машин. Еще 750 участков будут работать в 68 странах мира.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и семи коалиций. Всего на 240 мест в Народном собрании (парламенте - Ред.) претендуют 5 тысяч кандидатов.

В то же время на пост главы государства претендуют 23 кандидата. Первые неофициальные данные будут известны после 20:00, когда избирательные участки завершат работу.

Напомним, что нынешние парламентские выборы в Болгарии уже третьи, которые проходят за год. На прошлом голосовании победила партия телеведущего и певца Славы Трифонова под названием "Есть такой народ". Ее поддержали 24,08% избирателей.

Также мы сообщали, что в октябре в Чехии партия премьера Бабиша потерпела поражение на парламентских выборах.