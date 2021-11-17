Сегодня начинается 13-й лунный день в созвездии Тельца. Период обязательно приведет к материальной стабильности и получению дохода. Любые дела с финансами, недвижимостью и оформлением других ценностей пойдут идти крайне хорошо. Некоторые знаки зодиака столкнутся с положительными изменениями. А их жизнь буквально перевернется с ног на голову.

Особенно это касается Овна, Девы, Козерога и Водолея. Предлагаем для этих четырех знаков подробный гороскоп.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вас захлестнет буря позитивных эмоций, а жизнь внесет свои коррективы. Многое сегодня может показаться вам новым. Наблюдайте за изменениями без лишних эмоций! Если правильно расставите свои приоритеты, ваши дела пойдут вверх. Вы сможете насладиться прекрасным моментом своей жизни, когда можно учиться, работать, любить и развиваться.

Вечером захочется чуть больше комфорта и уюта. Проведите время в спокойной обстановке с семьей и близкими.

Дева (24 августа -23 сентября)

Сегодня ваш день! Все дела будут идти легко и в правильном для вас русле, хоть даже не в том направлении, на которое вы рассчитывали. Главное - не затевайте сегодня конфликты и пытайтесь держать себя в руках. Звезды также советуют вам меньше сомневаться в своих успехах и не погружаться с головой во все существующие на сегодняшний день проблемы. Отвлекитесь немного, это пойдет вам на пользу.

Вечером звезды рекомендуют вам посетить театр или кино с друзьями. Также можно устроить просмотр фильмов дома.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Поставьте деловые и рабочие дела на первое место и будьте внимательны. Сегодня многое рискует пойти не по плану. Однако вы будете полны энергии и решительности, поэтому сможете правильно распланировать любые грандиозные проекты. Если возникнут проблемы с деньгами или финансовая сфера потребует юридических консультаций, обратитесь к специалисту!

Вечером можете вознаградить себя вкусным ужином и бокалом вина в ресторане.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Прекрасный момент, чтобы заявить о себе! Работы сегодня предстоит немало, поэтому воспользуйтесь шансом заложить прочный фундамент для будущей карьеры. Несмотря на то, что день будет немного хаотичен, а вы - в рассинхроне, нужно успокоиться. Постарайтесь не смешивать сегодня работу с личной жизнью. Расставляйте приоритеты.

Вечером попробуйте уединиться - вам необходимо обдумать ближайшие планы.

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