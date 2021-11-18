Сегодня, 18 ноября, начинается четырнадцатый день в созвездии Тельца. День будет благоприятным, чтобы задуматься над перспективами в бизнесе и карьере, добиться повышения по службе, совершить покупки, уделить внимание своей внешности и принять важные решения.

Помимо этого астрологи называют четыре знака зодиака, для которых на первый план сегодня выйдет коммуникация. Это Близнецы, Скорпионы, Стрельцы и Рыбы. Ниже - подробный прогноз для этих знаков на сегодня.

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Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши коллеги будут готовы идти за вами, поэтому если вы организуете все правильно, день окажется для вас весьма продуктивным. Не забывайте действовать быстро. Успех всей операции будет зависеть от того, насколько грамотно вы сможете организовать процесс: если каждый член коллектива сделает все, что зависит от него на 100%, вы реализуете сегодня одну из своих жизненных целей!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сегодня Скорпионам нужно притормозить в своей активности и занять выжидательную позицию на работе. Больше коммуницируйте с коллегами и друзьями. Не пререкайтесь с начальством, установите с ним доверительные отношения. День будет идеальным для общения с единомышленниками, однако не забывайте уделять и самому себе достаточно времени.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Перестаньте гнаться за иллюзиями, сосредоточьтесь на текущих рабочих делах. Сегодня важный день для планирования делового общения, поездок и переговоров по телефону. Только в случае доверительного сотрудничества вас ждет профессиональный успех. Постарайтесь не останавливаться на достигнутом, оттачивайте принципы деловой коммуникации. Вечером важно уделить внимание семье.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Ныряйте в процесс с головой! Но не хватайтесь за всё и сразу, не обращайте внимание на малозначимые события, не отвлекайтесь на то, что не представляет для вас важности. Будьте планомерным в действиях и внимательным к мелочам. День будет благоприятным для наведения порядка на рабочем месте и любого обращения к руководству.

Остальным знакам зодиакам важно пересмотреть свою рабочую стратегию в сторону принятия новых решений и тогда вы сможете приблизиться к победе.

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