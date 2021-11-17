Премьер Денис Шмыгаль призвал местные власти открыть школы и вернуть учеников за парты, поскольку большинство учителей в Украине вакцинированы от коронавируса.

Об этом глава правительства заявил во время сегодняшнего заседания Кабмина.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Киеве со следующего понедельника, 22 ноября, все школы города возобновят очное обучение. Речь идет об учениках с первого по одиннадцатый классы.

Ранее Министерство образования и науки Украины также обратилось к руководителям местных органов власти по поводу возобновления очного обучения в школах. Глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что получает информацию о готовности украинских школ вернуть учеников в классы. Очное образование важно как для учителей, так и для учеников, поскольку в таком формате возможна лучшая усвояемость материала и живое общение.

Также мы сообщали, что в школу Александрии пришла полиция из-за восьми невакцинированных учителей.