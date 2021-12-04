Сегодня, 4 декабря 2021 года, отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы. На Третью Пречистую родители привели Марию к священнослужителям.

Иоаким и Анна долгое время не могли иметь детей. Они пообещали, что, став родителями, отдадут ребенка в услужение Господу.

Трехлетняя Мария сама поднялась по пятнадцати ступенькам, после чего осталась помогать в храме. Это восхождение принято духовным. Оно учит верующих тому, что для приобретения веры и очищения нужно проделать путь.

В этот день продолжается Рождественский пост. В питании разрешены некоторые послабления: можно есть рыбу, каши с растительным маслом, а также бокал кагора.

Воцерковленные люди в этот день посещают службу. Молятся Пресвятой Богородице и просят у нее заступничества в благих делах.

По народным поверьям, вода в этот день приобретает чудесные свойства. Девушки умывались ею и поили парня, расположение которого хотели получить.

4 декабря не принято жениться и венчаться, а вот крестить детей - можно. Наши предки считали, что в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя тяжело работать по дому и ссориться. Приветствуется, когда ведущие дают милостыню по пути на службу.

Далее мы публикуем красивые открытки, картинки и гифки, которые можно отправить своим близким по случаю праздника или опубликовать в своих социальных сетях.