Пока в Европейском Союзе нет согласия относительно предоставления Украине европейской перспективы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказала руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

Еврочиновницу попросили прокомментировать призыв президента Владимира Зеленского после саммита Украина-ЕС предоставить европейскую перспективу Украине.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. На данный момент (и мы довольно открыто говорим об этом) Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет", - призналась Матернова.

Также она дала понять, что пока в отношениях Европы и Киева вопрос вступления Украины в ЕС нужно вынести "за скобки" и развивать другие направления сотрудничества.

"В то же время, пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и прочее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной", - заверила она.

Ранее "Страна" анализировала, что показал прошедший в октябре саммит Украина-ЕС.

Мы также сообщали, что Евросоюз обновил зеленый список стран, граждане которых могут на определенных условиях въезжать на территорию сообщества. Украины в нем не оказалось.