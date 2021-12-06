6 декабря 2021 года отмечается день ангела Александра - по случаю Дня памяти Александра Невского. Он жил в XIII веке, был знаменитым полководцем, князем Новгородским и Киевским.

Саша - одно из наиболее популярных имен, причем, не только в нашем стране, но и по всему миру. Оно очень красивое и с глубоким смыслом. Переводится как "защищающий людей".

Александры требовательны к себе и окружающим. Отличаются острым умом, а потому нередко добиваются больших успехов во время учебы и на работе. У них есть талант к спорту и наукам.

Обладатели этого имени - компанейские и веселые, их любят в коллективе. Но иногда они предпочитают побыть наедине с самим собой. Лучший отдых для Александра - в кругу семьи и на природе.

"Страна" публикует для своих читателей яркие открытки, картинки и гифки, которыми можно поздравить сегодня знакомых Александров с днем ангела.

День ангела Александра 2021 - открытки и картинки