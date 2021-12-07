Сегодня, 7 декабря 2021 года, отмечается день ангела Екатерины - в честь святой великомученицы.

Екатерина Александрийская всю свою жизнь посвятила служению православию. За это она подвергалась жестоким пыткам язычников, но сломить ее не удалось. Согласно преданию, из ран у женщины текла не кровь, а молоко. Отдать ее тело на истязание животным не удалось - оно чудесным образом переместилось на самую высокую гору в Египте.

Это имя переводится как чистая. Оно обычно соответствует своим обладательницам. Кати отличаются трудолюбием, справедливостью и честностью. За все в своей жизни они берутся со старанием. Ценят семейный уют, заботятся о здоровье, любят постигать новые знания.

В храмах сегодня молятся Святой Екатерине. У нее обычно просят о покровительстве, женихе и счастье в семейной жизни. Молитву, которую мы публикуем ниже, можно прочить и по этому поводу, и за здравие своих знакомых именинниц Катерин.

Наши прабабушки открывали на Екатерину сезон зимних гаданий. А после этого катались на санках. Считалось, что если сегодня выпадет пышный снег, вся оставшаяся зима тоже отличится отличной погодой.

Далее мы размещаем красивейшие открытки, которые можно отправить сегодняшним именинницам. А по ссылке - поздравления для Катюш в стихах.



