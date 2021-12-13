День апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2021 года
День апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2021 года

Сегодня, 13 декабря, на православном календаре День памяти Андрея Первозванного. Также день ангела отмечают и все Андреи, в переводе с греческого - мужественные. 

Андрей Первозванный был первым из апостолов Господа нашего Иисуса Христа, проповедовал на территории совершенных современных Украины и России. 

В миру Андрей работал в сфере рыболовства, был братом апостола Петра. Будущий ученик самого Христа с раннего детства был противником язычества, исповедовал православную веру. На протяжении всей жизни он сохранил целомудрие.

Во время проповеднического похода из Крыма в Рим он проходил вдоль холмов. Мужчина указал на них и сказал, что здесь будет воздвигнут город - сейчас это Киев. 

Андрей Первозванный за православие был распят на косом кресте, который сейчас именуется Андреевским.

Ему молятся об укреплении веры, замужестве, здоровье и долголетии, сохранении от водных стихий. Особенно апостола почитают моряки и нередко берут в морской поход иконку с его изображением. 

Сегодняшний день называют Андреевым. Накануне вечером девушки гадали. А начиная с утра наши предки изучали народные приметы. Считалось, что если снега нет, то оставшиеся два в половиной месяца зимы будут теплыми. Если же осадки выпали и тут же таяли, значит, снежный покров не уйдет еще очень долго. 

Ниже для наших читателей мы публикуем открытки и анимационные картинки с днем ангела Андрея. Это смелые мальчики и мужчины, которые держат слово, оберегают свою семью, отличаются трудолюбием и эмпатией. Пусть в этот день и на протяжении всего года им сопутствует удача! По ссылке - поздравления Андрюхам в стихах

С днем ангела Андрея 2021 в открытках и картинках 

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