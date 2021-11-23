Уважаемые читатели!

Вот уже три месяца "Страна" находится под санкциями, которые незаконно ввел против нас президент Владимир Зеленский.

Из-за этого наш домен strana.ua был заблокирован. А новые адреса, на которые переехал наш сайт (например - strana.news, strana.today), власть также пытается блокировать, оказывая давление на провайдеров (отметим, что значительная часть провайдеров на это давление не поддается и наши новые адреса не блокирует, за что им огромная благодарность).

Мы оспариваем преступный указ президента в судах, но это процесс небыстрый.

Тем не менее, наша команда продолжает работать в прежнем ударном режиме. И, несмотря на блокировки, люди все равно "Страну" читают и посещаемость нашего ресурса растет.

Но с вашей поддержкой, уважаемые читатели, этот процесс пойдет еще быстрее. Поэтому мы к вам обращаемся с просьбой о помощи.

Займет это у вас меньше минуты. Потребуется совершить всего несколько простых действий.

ШАГ 1. Напишите в поиске Google запрос новости Украины страна тудей, найдите ссылку в результатах поиска на новый адрес нашего сайта strana.today.

Вот, как это сделать со смартфона:

Аналогичным образом - с ноутбука или компьютера:

В последующие дни вбейте другие актуальные запросы, по которым наш сайт удобно искать в поисковых системах:

новости Украины strana.today

новости страна тудей

ШАГ 2. Перейти по ссылке на наш сайт.

ШАГ 3. После перехода на наш сайт почитайте любые новости или статьи, которые вас заинтересуют. Сделайте, пожалуйста, несколько переходов по разным заголовкам.

Так вы поможете продвигать новости и статьи "Страны" через поисковую систему Google, несмотря на все попытки властей нас блокировать.

Большое вам спасибо!

Как читать "Страну" в соцсетях?

Напоминаем также как нас можно читать в соцсетях.

Telegram-канал "Политика Страны" https://t.me/stranaua



В нашем телеграмм-канале мы публикуем оперативные новости, аналитику, инсайдерскую информацию от источников, а также ссылки на наши самые важные и интересные публикации.



Кроме того, именно здесь мы будем оповещать, по каким адресам доступна "Страна" для жителей Украины, если власти запустят новую волну блокировок.

"Страна" в Youtube https://www.youtube.com/c/stranaua/videos

Видеоблоги "Ясно.Понятно" от Олеси Медведевой, репортажи, опросы, расследования.

Обновляются видео в ежедневном режиме.

Facebook "Страны" https://www.facebook.com/gazetastranaua

C момента основания нашего издания постоянно обновляется наша страница в Facebook. В комментариях под постами можно вступить в дискуссию с другими читателями, поделиться своим мнением, задать вопросы редакции и нашим авторам.

Тикток "Страны" https://www.tiktok.com/@strana.ua.tiktok

Тут мы публикуем короткие блоги и видеопросы, мини-репортажи, яркие ролики.

Подписывайтесь на "Страну"!