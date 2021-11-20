В субботу, 20 ноября, предстоятель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл празднует 75-й день рождения. Об этом сообщает центр информации УПЦ в Facebook.

"К юбилею Патриарха выйдет несколько фильмов и программ, а также интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви. Зрители смогут увидеть документальные фильмы Леонида Млечина "75 лет Патриарху Кириллу", Сергея Бравермана "Ничего не бойся, кроме Бога", Аркадия Мамонтова "Проект Патриарха" о программе строительства храмов", - говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается выход большого интервью, посвященного 75-летнему юбилею предстоятеля РПЦ, в ходе которого Кирилл ответит на вопросы гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года в семье священника. Окончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.

В 1971 году был возведен в сан архимадрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

27 января 2009 года в Москве на Поместном Соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.