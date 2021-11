В Нидерландах вторую ночь продолжаются протесты против подхода власти в отношении эпидемии коронавируса. За день правоохранителям пришлось задержать 28 человек.

Об этом передает NOS.

Так, протесты прошли в Гааге, Рурмонде, Урке, Штейне и Бюнсхотене. В первом протесты прошли в двух районах – участники акции пустили в ход палки, камни и фейерверки. Сообщается про семерых задержанных и пятерых пострадавших.

В Урке полицейских забросали фейерверками. Восемь человек задержали.

В Рурмонде в одном из десяти районов полицию забросали пиротехникой. Задержаны минимум 12 человек.

В Штейне участие в митинге приняли участие 60 людей. Они использовали палки, камни и петарды. Одного активиста задержали.

В Бюнсхотене полиция начала заранее дежурить на улицах, поэтому обошлось без столкновений.

VIDEO: 🇳🇱 Rioting broke out in the #Netherlands for a second night late on Saturday over the government's coronavirus measures, with officers in riot gear charging groups of demonstrators in #TheHague where a water cannon was used to put out a pile of blazing bicycles pic.twitter.com/GwyDE7hyWT