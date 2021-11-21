Инвестиционная фирма, которая связана с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом, помогла китайской компании приобрести у американской фирмы один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенных в Демократической республике Конго.

Об этом сообщила газета New York Times.

По данным издания, покупателем выступила китайская China Molybdenum. Компания получила 80% доли в Tenke Fungurume Mining - одном из крупнейших производителей кобальта в центральноафриканской стране.

Сделке способствовала BHR (Bohai Harvest RST Shanghai Equity Investment Fund Management Co Ltd). Компанию вместе с китайскими партнерами основали в 2013 году Хантер Байден и еще двое американцев. Трое граждан США входили в совет директоров и контролировали 30% BHR.



При этом недавно администрация Байдена предупреждала, что Китай может использовать свое доминирующее положение в сфере добычи кобальта, чтобы помешать переоснащению автомобильной промышленности в США для производства электромобилей.

В Белом доме отрицательно ответили на вопрос, знал ли Джо Байден о сделке с участием его сына.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, на которой обсуждались отношения двух стран, а также ситуация в мире. Переговоры продлились более трех часов.

"Страна" разобралась, что означают переговоры Байдена и Си Цзиньпина.