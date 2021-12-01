Сегодня на календаре первый день зимы. Собрали красивые картинки и поздравления для хорошего настроения в этот день. Поделитесь ним со своими близкими.

Картинки с первым днем зимы

Пусть счастье хрупкое, как снежинка,

Зато я шлю тебе картинку.

Ты улыбнешься и станет лучше.

Твоя улыбка, как солнца лучик.

С первым днем зимы! Желаю хорошего и светлого настроения!

Поздравляю с 1 декабря!

Это значит на календаре зима.

Там уже и Новый год придёт.

Дед Мороз подарки принесёт.

Сегодня первый день зимы,

Пусть исполняются мечты.

Пусть кружит смех, как белый снег.

И дарит счастье и успех.

Желаю тепла этой зимой и настоящей праздничной погоды.

Пусть эта зима станет светлой полосой в твоей жизни и принесет только самые добрые события.

Пусть зима тебя закружит

Вьюгой нежности и счастья.

Жить желаю в настоящем,

Видеть радость в каждом дне.

Какой будет погода этой зимой

Ранее мы писали о том, что в декабре может выпасть снег, который пролежит, как минимум несколько дней. Перед Новым годом обещают небольшой минус днем, но без снегопадов. Январь может быть малоснежным и теплым. а вот под конец месяца ударят непродолжительные морозы, которые закончатся оттепелью. В феврале краткосрочное похолодание и снежные заносы в конце месяца.