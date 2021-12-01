Сегодня на календаре первый день зимы. Собрали красивые картинки и поздравления для хорошего настроения в этот день. Поделитесь ним со своими близкими.
Картинки с первым днем зимы
Пусть счастье хрупкое, как снежинка,
Зато я шлю тебе картинку.
Ты улыбнешься и станет лучше.
Твоя улыбка, как солнца лучик.
С первым днем зимы! Желаю хорошего и светлого настроения!
Поздравляю с 1 декабря!
Это значит на календаре зима.
Там уже и Новый год придёт.
Дед Мороз подарки принесёт.
Сегодня первый день зимы,
Пусть исполняются мечты.
Пусть кружит смех, как белый снег.
И дарит счастье и успех.
Желаю тепла этой зимой и настоящей праздничной погоды.
Пусть эта зима станет светлой полосой в твоей жизни и принесет только самые добрые события.
Пусть зима тебя закружит
Вьюгой нежности и счастья.
Жить желаю в настоящем,
Видеть радость в каждом дне.
Какой будет погода этой зимой
Ранее мы писали о том, что в декабре может выпасть снег, который пролежит, как минимум несколько дней. Перед Новым годом обещают небольшой минус днем, но без снегопадов. Январь может быть малоснежным и теплым. а вот под конец месяца ударят непродолжительные морозы, которые закончатся оттепелью. В феврале краткосрочное похолодание и снежные заносы в конце месяца.