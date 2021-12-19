19 декабря 2021 года на православной календаре чудесный праздник - день святого Николая Чудотворца. Еще день ангела сегодня отмечают все мальчики и мужчины, которые носят это гордое и красивое имя.

Николай Угодик с самого детства старательно изучал Священное Писание и молился в храме. Святой широко известен чудесами, которые случились как при жизни, так и после его ухода в лучший мир. Николай помог победить голод, не допустил кораблекрушения. Пальмовая ветвь, которая была положена с ним в гроб, дала побеги.

Святой Николай - самый известный покровитель детей. Верующие знают, что Чудотворец охраняет их от болезней, бед и всего плохого. Ему также можно молиться о том, чтобы стать родителями в будущем.

Детишкам Николай Чудотворец приносит сегодня утром подарочки под подушку. В знак благодарности малыши должны пообещать ему, что будут себя хорошо вести и учиться, помогать родителям и слушать их.

Взрослым в этом день стоит помнить о детях, у которых нет мамы и папы. А также тех, кто тяжело болеет. Им по возможности рекомендовано оказать помощь, тем самым совершить важное доброе дело.

19 декабря воцерковленные люди посещают службу в храме, подают милостыню. Нельзя ссориться и сквернословить. Согласно народным поверьям, нельзя давать взаймы и много работать по дому.

В продолжающемся Рождественском посте по случаю праздника послабление. Можно есть горящую пищу с маслом и рыбу, допускается употребление вина.

Далее "Страна" публикуем красивые открытки, которые можно отправить близким и друзьям в этот праздник. А по ссылке - стихи с пожелания в день святого Николая.

Поздравления с днем святого Николая 2021