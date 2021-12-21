21 декабря 2021 года - день зимнего солнцестояния. Сегодня самая длинная ночь - 16 часов, и самый короткий день - 8 часов.

Взойдет Солнце в 07:56, а зайдет уже в 15:56. Потом, несмотря на еще долгую зиму, продолжительность светлого времени суток пойдет в рост.

С зимнем солнцестоянием связано множество суеверий. Есть поверье, что сегодня открываются небеса. Нужно не упустить период и использовать его в благих целях.

Все подробности - в материале "Страны". Завершится он красочными открытки и поздравлениями с народным праздником.

День зимнего солнцестояния 2021 - что можно и нельзя делать

В Интернете можно прочесть, что день зимнего солнцестояния называют наиболее удачным в году для зачатия ребенка.

21 декабря рекомендовано также стричь волосы. Нужно постараться до этого времени отдать долги, починить поломанную технику или избавиться от нее. Переберите вещи в шкафу и вынесите из дома то, что, скорее всего, уже никогда не будете носить.

Согласно поверьям, в этот день открываются небеса. Поэтому следует именно сегодня лучше всего планировать будущий 2022 года и загадывать желание. Украшайте дом и елку, если еще не успели этого сделать.

Наши предки в этот день делали заговоры – на удачу и деньги. А девушки гадали на суженого.

Картинки и открытки с Днем зимнего солнцестояния 2021

Для читателей "Страны" мы подготовили открытки, картинки, гифки, которые посвящены зимнему солнцестоянию и подготовке к новогодним праздникам.