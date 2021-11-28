В воскресенье, 28 ноября, сотрудник "Луганской народной милиции" (так в "ЛНР" называют свои вооруженные силы) погиб в результате обстрела окрестностей Славяносербска с украинской стороны.

Об этом сообщили в представительстве "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 15:00 с направления населенного пункта Геевка Вооруженные силы Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - указывается в сообщении.

После чего силы "ЛНР" открыли ответный огонь по объектам украинской армии на линии соприкосновения.

Ранее "Страна" сообщала о том, что 26 ноября противник на Донбассе дважды нарушил режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский служащий ВСУ. Противник обстрелял Марьинку из минометов 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Кроме этого, 21 ноября вооруженные силы Украины впервые на Донбассе применили переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.