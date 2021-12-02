В 2022 году знакам зодиака придется разобраться с тем, что нужно сбросить как балласт, чтобы набрать высоту, а с чем лучше повременить. В следующем году Водяного Тигра многие представители зодиака поймут, насколько тонкими являются личные границы каждого и смогут выстроить свои собственные, если правильно разберутся во всех подводных течениях.

А чтобы легче сориентироваться, на что именно нужно обратить внимание, читайте советы звёзд. Ниже приводим актуальный гороскоп на 2022 год.

Овен (21.03 - 20.04)

В начале года нельзя поддаваться эмоциям и сиюминутной смене настроения. Набросайте себе на листок план, прежде чем что-то делать. Тенденция следующего года состоит в том, что Овен не всегда будет охватывать взглядом полную картину всего происходящего. Поэтому уже с сегодняшнего дня учитесь мыслить объемно и избегать всяческих искажений. Также перестаньте искать скрытые смыслы в словах собеседников и подвохи в действиях возлюбленного. Выводы делайте с учетом фактов и цифр, а не личных предпочтений. Так вы не будете впадать в крайности и сможете избежать как беспросветного пессимизма, так и чрезмерного оптимизма.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы рискуют сойти с намеченной цели, если решатся что-то поменять в жизни. Поэтому девиз следующего года: тише едешь, дальше будешь. Ваша действительность уже не будет прежней, но спешить с мгновенными результатами не нужно. Лучше затаиться и выждать время до тех пор, пока вы окончательно не поймете, что начатое дело вам совершенно не нужно. А проблемы могут стать частью вашей жизни в том случае, если вы будете думать, что о вас подумают или скажут о ваших поступках посторонние люди.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Преградой на пути к вашим целям станут завистники, поэтому нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы научиться справляться с открытой завистью непринужденно, весело и легко. Ваше спокойствие, выдержка и улыбчивость создадут вам необходимую защиту от дурного глаза. И если вы захотите, сможете в открытую либо съязвить, либо загадочно промолчать, делая ход конем всем своим оппонентам. Особенно опасным в 2022 году станут происки заклятых друзей, которые будут на словах желать вам добра, а на деле демонстрировать свою гнилую душонку. Внимательно отнесетесь к ехидству и пассивной агрессии таких "доброжелателей". Дело в том, что в открытую такие индивидуумы никогда не выступят, потому что боятся вас, а значит вам придется разоблачить их подковерные игры.

Рак (22.06 - 22.07)

Спокойному и привыкшему к размеренной жизни Раку будет непросто справиться с масштабом эмоций и событий, которые его ждут в 2022 году. Иногда вам может казаться, что вы участвуете в конных скачках, а строптивый жеребец отказывается вас слушаться и норовит выбросить из седла. А летом и вовсе может появиться ощущение, что вы герой приключенческого фильма, в котором нужно спасаться самому или выручать из беды других. Вас закрутит в водовороте событий до осени, поэтому хоть изредка давайте себе передышку. Шикарной привычкой станет ничего не делать в стрессовых ситуациях. Как только не ладится что-то по работе, задерживают зарплату, поссорились с любимым человеком, - записывайтесь на расслабляющий массаж или в спа и пережидаете нахлынувшее на вас беспокойство.

Лев (23.07 - 23.08)

Ваша скрытая угроза - излишняя самонадеянность. Иногда вам необходимо выходить в народ, чтобы объективно смотреть на мир и видеть некоторые поведенческие особенности современных людей. Поверьте, вы можете поймать себя на мысли, что вокруг давно не осталось таких честных и порядочных как вы. Поэтому надевайте бронежилет безразличия и меньше обращайте внимание на проблемы, которые вас не касаются. Вы не сверхчеловек и можете помочь только себе и своим близким. Так вы хоть как-то будете контролировать события, которые вдруг начнут происходить не по вашему сценарию. Звезды также советуют Львам вдвое сократить список важных дел, чтобы не встретиться лицом к лицу с выгоранием на работе и другими обидными провалами.

Дева (24.08 - 23.09)

Далеко не все ваши знакомые заслуживают столько добра и внимания, сколько вы им уделяете. Главное в 2022 году - не дать сесть себе на голову. Это касается как работы, так и личной жизни. Сумейте сохранить самое ценное, что принадлежит вам. Вы имеете право ценить комфорт, быть требовательными к себе и окружающим, а также несколько дней в неделю проводить наедине со своими мыслями. Если чувствуете, что хоть в чем-то вас ущемляют, тут же отстаивайте свои права, требуйте к себе уважения. Но мегасложные задачи на 2022 год перед собой лучше не ставить. Если вас накроет чувством перфекционизма, то вы рискуете довести себя до истерики и загубить на корню все более-менее важные для себя проекты.

Весы (24.09 - 23.10)

В 2022 году Весам необходимо помнить о том, что невозможно усидеть на двух стульях одновременно. Все в жизни базируется на выборе человека и последствиях принятого решения. Чем более взвешенными и обдуманными будут ваши поступки, тем приятнее их результат. Входя в одну дверь, вы должны осознавать для себя ценность своего выбора, быть за него ответственным и благодарным одновременно. Нельзя получить всё и сразу. Особенно это будет актуально в плане бизнеса для семейных людей, и в плане любви - для одиноких. То же самое касается и сроков получения ожидаемого. Быстро только кошки родятся, а результаты с обретением желаемой физической формы или финансового благосостояния приходится иногда ждать несколько лет. Запаситесь терпением и хвалите себя за самые небольшие успехи, чтобы избежать хандры и плохого настроения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпиона в 2022-м могут быть не камни, а грабли. Причем, знакомые и горячо любимые. Но звезды советуют вам ко всем проблемам относиться по-философски: не забывайте, что вы и ваши реакции являетесь частью событий, которые с вами происходят. Можете проследить неприятные ситуации, которые будут повторяться с вами по несколько раз. Зафиксируйте их, чтобы в очередной раз знать, как делать точно не следует. Возможно, проблемы начинаются там, где вас просят занять деньги и потом не возвращают их или на работе ваш труд обесценивают. Начните отстаивать свои права и меняйте схему поведения. Вторая половина 2022 года будет наполнена интригами и авантюрами, в которые лучше не ввязываться. Также звезды советуют вам отказаться от манипуляций и любых стратегий по проверке любимых на верность. Они могут с треском провалиться, а близкий человек вам этого не простит.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Внутри вас сидит злобный критик, который обвиняет вас почем зря. Лучше не слушать его, потому что действует он явно не в ваших интересах. Вместо придирчивого анализа и разбора своих действий, чаще отпускайте ситуации, давайте себе право ошибиться, хвалите за маленькие достижения и не забывайте радоваться простым мелочам. Что бы вы ни делали, помните, что главное не расходовать свои силы. И даже если вы неидеальны, начинайте любые интересные вам проекты, пробуйте, не упускайте ни единую возможность, которая поможет вам развиваться. Не бойтесь действовать. А ели у вас резко проснется желание кому-то дать совет, подумайте, не появилось ли у вас много свободного времени, которое лучше направить на своё развитие. Как вариант, можете заняться написанием эссе или зарисовок из своей жизни. Будет остроумнее, чем кого-то бесконечно поучать, не углубляясь в суть вопросов и проблем.

Козерог (22.12 - 20.01)

В 2022 году Козерогов может одолеть пессимизм. Но причина окажется не в вашем плохом настроении или проблемах со здоровьем, а попросту в отсутствии должной мотивации. Поэтому если в самый солнечный и погожий день вас ничего не будет радовать, еда покажется безвкусной, а будни и окружение - безынтересными и серыми, обратите внимание на качество сна и физическую активность. Как только хоть одна составляющая проседает, ваша мозговая деятельность блокируется и вы лишаетесь некоторых важных функций на пути к успеху. Поэтому звезды рекомендуют вам экстренно провести аудит факторов стресса в своей жизни и незамедлительно исключить их все. Также помните, что любые переработки и перенапряжения истощают ваши эмоции и являются главным источником тревог. Их также необходимо обнаружить и сделать правильные выводы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Чтобы не оказаться на мели в 2022 году Водолеям нужно суметь грамотно припрятать в укромном месте заначку величиною хотя бы с месячную зарплату. Звезды не советуют вам сорить деньгами по той причине, что осенью следующего года вас могут застичь разногласия с вашей второй половинкой, которые и потребуют средств на примирение. Также важно не накапливать обиды в течение года и вовремя решать все спорные моменты в отношениях. Вы же знаете, что в личной жизни драма может случиться даже на ровном месте, например, если вы запамятуете важные даты. При наличии работы и средств к существованию, вы всегда будете готовы вести конструктивную критику, а не впадать в крайности.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Единственный подводный камень 2022 года - это ваше стремление к прокрастинации. Вспомните, как часто вам лень делать то, что вашей рукой аккуратно записано в ежедневник. Чтобы избавиться от заклятий "потом", "не сейчас" и "позже", важно признаться себе, что само по себе дело вам не кажется столь важным и существенным, раз вы его откладываете на потом. Поэтому если у вас есть что-то нелюбимое, постарайтесь вычеркнуть это из своей жизни, не затягивая с неприятными процессами. Умейте обрубить ненужные отношения, не приносящее радость свидание, бесперспективный бизнес, затянувшийся телефонный разговор, обещание встретиться с подругой и прочие вещи, которые кажутся вам нудными и неинтересными. Не трепите нервы ни себе, ни окружающим. Однако обращайте внимание на то, чтобы внутри вас не проснулся капризный манипулятор, который будет тестировать приемы отказа и пролонгации даже в тех случаях, когда это не нужно. Займите золотую середину, которая покажет вас деловым и серьезным человеком, а не истеричной и легкомысленной личностью.