В Азербайджане 14 человек погибли при крушении вертолета Государственной пограничной службы. Еще два человека получили ранения и госпитализированы.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщает haqqin.az.

По предварительным данным, военный вертолет разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, который находится на территории Хызинского района. Опубликован список 14 погибших. Также сообщается, что есть раненые.

Руководство Государственной пограничной службы и Генпрокуратуры находится на месте происшествия, проводятся следственные мероприятия. О причинах катастрофы пока не сообщается. По факту крушения в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Генпрокурор Азербайджана взял расследование под особый контроль.

Напомним, суд отказался снимать подозрения с экс-командующего ВВС Украины Дроздова в деле о крушении АН-26 под Харьковом.

Ранее "Страна" писала о том, что на Камчатке разбился вертолет ФСБ, спасателям не удалось найти выживших.

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