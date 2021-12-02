В Украине уже третий день растет заболеваемость коронавирусом. 1 декабря Минздрав сообщил о 11 960 новых заражениях, а утром в четверг, 2 декабря, - о 13 531 случае ковида, подтвержденном в стране за прошлые сутки.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Facebook.

Среди 11 960 новых пациентов с ковидом 1 346 детей и 240 медиков. В больницы вчера попали 3 003 человека. За сутки зафиксирован 525 летальных случаев болезни. Выздоровели 23 535 человек.

Кроме того, вчера в нашей стране сделали 210 869 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 74 855 человек, 136 014 человека получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Всего в Украине с начала пандемии зафиксировали 3 463 872 случая коронавируса. Из них 87 057 оказались летальными. 2 995 727 человек выздоровели

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на среду, 1 декабря, уже 14 регионов Украины утратили показатели красной ковид-зоны, в том числе и столица.

Также мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса. В организации предполагают, что виной тому низкие показатели вакцинации и малый охват тестированием.