Сегодня настанет 29 лунный день в созвездии Скорпиона, когда важно принимать ответственные и самостоятельные решения. А для того, чтобы сосредоточиться на сути вопроса и улучшить мыслительную деятельность некоторым знакам зодиака лучше побыть в одиночестве.

Это касается Тельцов, Раков и Водолеев.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Нужно прощать, мириться с людьми, с которыми вас какое-то время назад кто-то рассорил. На этот раз можете смело переложить ответственность за размолвки на нервное перенапряжение, загруженность по работе или другие непредсказуемые ситуации. Сегодня вы легко и просто сможете достичь договоренностей. Но тут же сближаться и окунаться с головой в шумные компании не нужно. Насладитесь несколькими днями тишины и спокойствия. Читайте книги, рисуйте или собирайте огромные пазлы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сегодня вы не должны вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если речь будет идти о близких людях, например, родственниках или друзьях. Также важно максимально аккуратно отнестись к шуткам, особенно если они будут касаться сторонних людей: они могут не оценить ваше своеобразное чувство юмора и обидятся. Однако отсутствие полной картины не помешает вам сделать правильные выводы в той или иной ситуации. В целом день станет благоприятным для мелких финансовых операций, а вот подписание серьезных контрактов и договоров лучше отложить. То же касается и всех совещаний или рабочих встреч. Они будут успешными только через несколько дней.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вам нежелательно коммуницировать с неприятными людьми, чтобы не утратить необходимую для жизни и работы энергию. Лучше поработать самостоятельно, чем испортить себе настроение на всю оставшуюся неделю. А самым правильным отдыхом для вас станет смена рода занятий. То есть после умственного напряжения желательно перейти к физическим тренировкам и наоборот. Эта схема для вас на сегодняшний день - самая рабочая, можете убедиться в этом на собственном опыте.

Остальным знакам зодиака оставаться долго одинокими не стоит. Лучше обсудить необходимость той или иной покупки с экспертами, посвятить день наведению порядка в доме или на рабочем столе, привести в порядок мысли, избавиться от вещей, которые уже изжили себя, а также ненужных убеждений и принципов. Все это только тормозит ваш путь вперед.

Также "Страна" составляла гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря. В это время Овны справятся с любой задачей, а Весов ждут новые интересы.

Напомним, что 2022 год пройдет под знаком Водяного Тигра, каждый знак зодиака ждут как приятные сюрпризы, так и сложные испытания и подводные камни.