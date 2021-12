В субботу, 4 декабря, произойдет последнее в 2021 году солнечное затмение. Оно может стать потрясением для каждого знака Зодиака, ведь само мироздание откроет каждому знаку истину, которую ему необходимо знать, чтобы стать счастливым.

Сегодняшнее явление закроет так называемый коридор затмений, начавшийся 19 ноября частичным затмением Луны и принесет новые возможности. Но самое уникальная часть этого явления состоит в том, что

Максимальная фаза солнечного затмения произойдет в 9:34 по киевскому времени и продлится одну минуту и 54 секунды. Украинцы смогут наблюдать за ним только в режиме онлайн. В наших широтах явление видно не будет.

Зато его увидят в Антарктиде. И оно станет особенным из-за пути перемещения - с востока на запад, тогда как большинство затмений движутся наоборот - с запада на восток. Такое измененное направление затмения может быть только в полярных регионах.

Некоторые фазы затмения затронут южные части акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов, будут видны на юго-востоке Австралии (на острове Тасмания и в штате Виктория) и на юге Африки (в ЮАР и Намибии). Впрочем, они будут менее интенсивными, чем в Антарктиде.

Солнечное затмение представляет собой астрономическое явление, которое случается два раза в год. Оно происходит в тот момент, когда Луна закрывает Солнце от наблюдателя на Земле полностью или частично. Данное солнечное затмение будет полным и произойдет в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не будет освещаться, то есть саму Луну на небе не будет видно.

There will be a total solar eclipse one month from today (Dec 4, 2021). The path of totality will pass through Antarctica.#SolarEclipse pic.twitter.com/I7ZUPNaqb0