В субботу, 4 декабря, произойдет последнее в 2021 году солнечное затмение. Оно может стать потрясением для каждого знака Зодиака, ведь само мироздание откроет каждому знаку истину, которую ему необходимо знать, чтобы стать счастливым.

Сегодняшнее явление закроет так называемый коридор затмений, начавшийся 19 ноября частичным затмением Луны и принесет новые возможности. Но самое уникальная часть этого явления состоит в том, что

Кто и когда увидит затмение Солнца

Максимальная фаза солнечного затмения произойдет в 9:34 по киевскому времени и продлится одну минуту и 54 секунды. Украинцы смогут наблюдать за ним только в режиме онлайн. В наших широтах явление видно не будет.

Зато его увидят в Антарктиде. И оно станет особенным из-за пути перемещения - с востока на запад, тогда как большинство затмений движутся наоборот - с запада на восток. Такое измененное направление затмения может быть только в полярных регионах.

Некоторые фазы затмения затронут южные части акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов, будут видны на юго-востоке Австралии (на острове Тасмания и в штате Виктория) и на юге Африки (в ЮАР и Намибии). Впрочем, они будут менее интенсивными, чем в Антарктиде.

Солнечное затмение представляет собой астрономическое явление, которое случается два раза в год. Оно происходит в тот момент, когда Луна закрывает Солнце от наблюдателя на Земле полностью или частично. Данное солнечное затмение будет полным и произойдет в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не будет освещаться, то есть саму Луну на небе не будет видно.

There will be a total solar eclipse one month from today (Dec 4, 2021). The path of totality will pass through Antarctica.#SolarEclipse pic.twitter.com/I7ZUPNaqb0 — Yuk Tung Liu (@ytliu01) November 4, 2021

Что означает солнечное затмение в астрологии

Солнечные затмения знаменуют новые возможности и начинания. Учитывая созвездие Стрельца, в котором произойдет декабрьское явление, оно должно активизировать резервные силы каждого человека, подарить много энергии, присущей этому огненному знаку. Направленность этой энергии может быть различной: творческой, духовной, соревновательной, финансовой или любовной.

Главное - то, что энергия 4 декабря будет способствовать путешествиям, общению, знакомствам, новым знаниям и взаимодействию с миром.

Накануне солнечного затмения желательно очистить пространство, в котором вы находитесь. По возможности сделайте генеральную уборку, полейте цветы, уберите ненужные вещи, переберите бумаги, освободите рабочий стол. Все лишние вещи, которыми вы не пользуетесь, уберите в шкафы, очистите все поверхности. Это необходимо сделать, чтобы положительная энергия максимально заполнила освободившееся пространство в вашем доме.

В день затмения важно оставаться спокойным, отказаться от вредной еды, сигарет, алкоголя, избегать стресса или физических нагрузок. Многие люди предпочитают устроить себе разгрузочный день и максимально посвятить себя природе и расслаблению.

Несмотря на благостный период, астрологи не рекомендуют в этот день начинать новые проекты, браться за подписание договоров, проводить хирургические операции, менять работу или место жительства, одалживать или занимать кому-то деньги.

Гороскоп на 4 декабря для каждого знака Зодиака

Овен (21.03 - 20.04)

Воздержитесь от выяснения отношений с окружающими. Особенно с близкими и друзьями, а тем более не встревайте в чужие конфликты. Окажется себе же дороже. Лучше займите себя составлением дерева своего рода, изучите таланты и судьбы, которыми одарили ваших предков. Почувствуйте в себе ответственность за тысячелетние знания и их передачу новому поколению.

Телец (21.04 - 21.05)

Вы можете установить связь с родом с помощью ведения еженедельника. Увидите, что многие значимые для вас события происходят не случайно, а некоторые мистическим образом выпадают на ту или иную дату, которая несет в себе определенный исторический смысл. Если запланировать важные для себя решения в счастливые числа, вас ждет удача.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Ваша скромность сегодня окажется весьма востребованным качеством. А те, кто окажутся в центре внимания, рискуют получить на орехи от начальства. Лучшим времяпровождением для вас станут ваши детские воспоминания. Вполне возможно, что присутствие и поддержку некоторых друзей детства или родителей, которые находятся на расстоянии, вы ощутите через знакомые запахи.

Рак (22.06 - 22.07)

Не слишком углубляйтесь в самопознание и психологию, это может нарушить ваше душевное равновесие. Подумайте над последними событиями, которые происходили в вашей жизни. Быть может, в некоторых из них уже закодирована формула любви и счастья, к которым вы так стремитесь, но которые в упор отказываетесь замечать.

Лев (23.07 - 23.08)

Накапливайте знания и совершенствуйте умения во всех сферах, которые связаны с домом и созданием уюта в нем. Вашей душе необходимо почувствовать спокойствие и умиротворение в день солнечного затмения. В идеале отключить все гаджеты и вечером в обнимку с любимым человеком помечтать напротив камина или сидя за чашкой ароматного чая напротив свечи.

Дева (24.08 - 23.09)

Чтобы привлечь успех, любовь, здоровье и богатство в свою жизнь необходимо загадать желание, стоя на пересечении четырех дорог. Как ни странно, именно крест - основополагающий символ для вас, означающий множество выбора и смелость оставить прошлое позади, чтобы узнать, что ждет вас за поворотом.

Весы (24.09 - 23.10)

Ваш дух растет через смирение гордости и признание ошибок, поэтому в день солнечного затмения нужно постараться примириться с тем человека, которого вы могли обидеть незаслуженно. Например, проявив свою ревность, эгоистические порывы или переступив личные границы другого. Весь месяц подходит для очищения не только тела, но и души и чувств.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вам как никогда нужно отыскать самого себя. Очертить границы, определить, где начинается и заканчивается ваше "Я", признать свои страхи, показать слабости, стать искренними максимально. Для этого проведите день дома и понаблюдайте, какими вы становитесь наедине с собой. Вот эту свою сторону и несите в мир.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня близкие и родные поймут, как вы для них дороги, поэтому можете рассчитывать на внимание и приятные сюрпризы. И перестаньте умалять свои заслуги. Так вы перестаёте служить добру и миру. Все двери откроются перед вами тогда, когда вы справитесь со главным своим страхом - своим несовершенством и позволите себе хоть иногда быть слабыми.

Козерог (22.12 - 20.01)

Солнечное затмение откроет для вас нечто важное в жизни. Возможно, вы станете тем, кто своими действиями и поступками покажет остальным, что неправильно вешать на людей ярлыки, всё обобщать и мыслить стереотипами. В этой миссии будет много вашего личного, поэтому цените и свою уникальность тоже.

Водолей (21.01 - 20.02)

Главное, что должно открыться Водолеям - это осознанность себя в мире и той роли, которую несет каждый человек, окружающий вас. Признание, авторитет, богатство, счастье и любовь немыслимы, если нет сопричастности и того, с кем можно было бы разделить свои чувства. Как только вы поймете это, вряд ли сможете вместить в себя все чувства, которые испытаете.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваш знак поймет, что получение благ в жизни возможно только через обмен с окружающими. Поэтому сегодня важно задуматься, есть ли в вашей жизни те, кого вы перестали замечать или ценить. Попробуйте провести маленький эксперимент: подарите незнакомому человеку доброе слово или комплимент. Как только вы сможете замечать красоту в других, она появится у вас.