Сегодня начинается второй лунный день в созвездии Стрельца. Этот период может уводить мыслительные процессы многих знаков зодиака от конкретики в область абстрактного мышления, концентрировать вас на личный проблемах и заботах, отдалять от семьи и делать ваши суждения слишком категоричными.

Особенно это касается Овнов, Близнецов и Дев, которым звезды советуют забыть о тревогах и переключить свое внимание на вещи более важные, чем бизнес, работа и деньги - взаимоотношения с семьей. В последнее время вы стали слишком холодны с близкими, поэтому пришло время это исправить.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодня наступит период, когда даже маленькие успехи в налаживании взаимоотношений с вашим возлюбленным будут вас мотивировать. Работа над собой и избавление от вредных привычек - важная часть общего благополучия. Не бойтесь ошибаться и найдете правильное решение. Только старайтесь во всем находить что-то новое, всегда пробуйте видоизменить что-то в своей жизни. Например, вернитесь домой другой дорогой, непривычной для вас, купите в магазине фрукт, который раньше не покупали, начните носить костюмы, если раньше их не носили. Если сегодня сможете принять правильное решение, то со временем увидите значительный результат.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Попробуйте сосредоточиться на взаимоотношениях со своей семьей. Возможно, есть один член семьи, с которым вы находитесь не в ладах. Станьте чуть более приветливы с ним, заведите дружеский разговор или предложите прогуляться по городу. Жесткость в вашем характере не исправить, но чрезмерную категоричность можно изменить на лояльность и приблизить к тому, что называется безусловной любовью родителя. А она, как известно, долго терпит, не завидует, не гордится, не раздражается, не радуется неправде, не мыслит зла, не превозносится, милосердствует, всему верит и все принимает. Поверьте, у вас все получится с необычайной легкостью и энтузиазмом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы полны сил и энергии, но очень часто направляете ее исключительно на свои нужды, мало беспокоясь о близких. Возможно, сегодня именно тот день, когда вам захочется сблизиться с детьми и пригласить их в зоопарк, на мультфильм, в цирк или кукольный театр. А, может быть, вы в том возрасте, когда можете встретить родителей с работы, прибравшись в доме, выгуляв собаку и приготовив теплый суп или борщ по своему фирменному рецепту. Третий сценарий - навестить родных или связаться с ними по видеосвязи, если они живут в другом городе. В ваших силах реализовать несколько важных дел за выходной, не теряя драгоценного времени за просмотром сериала или прозябанием в соцсетях.

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