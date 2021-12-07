Во вторник, 7 декабря, день в целом будет благоприятным для всех знаков Зодиака, особенно для тех, кто сегодня возьмет за правило не спешить, действовать осознанно и вдумчиво.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вас ждет очень хорошая новость. Это может быть как что-то явное, то, чего вы давно ждали, так и изменение, которое вы оцените только спустя время. В любом случае знайте, что в мире что-то сдвинется в вашу пользу.

Телец (21.04 - 21.05)

Главный вопрос сегодняшнего дня: "Зачем?" Спрашивайте себя об этом, когда вы сомневаетесь или хотите принять решение. Это поможет понять, куда двигаться. Если же вы хотите разобраться с проблемой и проанализировать то, что есть - вспомните о японской технике "пять почему". Цепочка ответов на этот вопрос пригодится, когда вы хотите узнать причину.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вы можете столкнуться с дилеммой, нарушать ли свои принципы под давлением обстоятельств или придерживаться их до конца. Кстати, если вы еще не сформировали свои главные жизненные принципы - сегодняшний день подходит для этого, как нельзя лучше.

Рак (22.06 - 22.07)

В вашей жизни накопилось что-то, что готово "умереть": какие-то отношения, неактуальные взгляды, старый гардероб. Присмотритесь, с чем или кем пора попрощаться. Сделайте это осознанно и спокойно, с мыслью, что прощаясь со старым, вы открываете дорогу новому.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня могут возникать ситуации, в которых вы привычно сбегаете от проблем. Попробуйте немного притормозить и посмотреть на это с другой стороны. А что, если действовать можно по-другому?

Дева (24.08 - 23.09)

Помните, что криком сегодня вы ничего не добьетесь. Поэтому в конфликтных ситуациях используйте тактику сотрудничества и компромисса. В итоге это будет выгоднее для всех. Если же совсем накипело, развернитесь на 90 градусов и займитесь чем-то совершенно другим. Отвлекитесь от проблемы и вернитесь к ней, когда улягутся эмоции.

Весы (24.09 - 23.10)

В единоборстве капоэйра позиция на земле считается самой грозной и удобной для атаки, ведь, если вы уже лежите, то вас не свалить. Сегодня вы можете осознать что, то, что вы считали поражением, на самом деле очень устойчивая позиция. Хуже уже не будет, зато есть куда расти.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День может преподнести неожиданный поворот. Нет, ничего такого не случится, просто какие-то события или люди могут открыться совершенно с другой стороны. Вы думали об этом одно, а окажется совершенно другое. Дайте себе время переварить вновь открывшуюся информацию и ничего пока не предпринимайте.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вторник для Стрельцов будет наполнен теплом, что очень кстати в декабрьский день. Окружайте себя любящими людьми. Идите им навстречу и сами инициируйте добрые слова и поступки. Позаботьтесь, чтобы сегодня вам было удобно и хорошо. Не стесняйтесь принимать помощь и говорить, как вы ее цените.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодняшний день может подбросить вам какую-то головоломку. И хоть загадки вы не любите, эта даст шанс почувствовать себя победителем, если, конечно, удастся с ней разобраться.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев сегодня могут захлестнуть события, связанные с детьми. Они потребуют много ваших сил и внимания. Но благодаря вашей невозмутимости и устойчивости все волнения удастся погасить.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня лейтмотивом вашего дня может быть фраза в духе Джеймс Бонда "Никогда не говори никогда". Могут возникать ситуации, которых вы зарекались или люди, с которыми вы обещали себе не пересекаться. Или вы поймаете себя на том, что изменили мечты и взгляды и то, что вы раньше считали неприемлемым и не рассматривали, теперь кажется вам актуальным.