На судне Almirante Storni под шведским Гётеборгом вторые сутки продолжаются сложные работы по тушению пожара. Огонь охватил груз древесины и полностью взять его под контроль пока так и не удалось. Капитан отказался покидать корабль.

Об этом в Твиттере сообщает Nordic News.

Впрочем, пожарные смогли предотвратить дальнейшее распространение огня по всему грузу и его приближение к рубке корабля. Сам корабль при этом не горит.

"Нельзя сказать, что пожар находится под контролем, но мы предотвратили его распространение. Это постоянно меняющаяся и динамичная ситуация", - говорит Вальдемар Линдекранц из береговой охраны Швеции.

В тушении участвует одно из крупнейших судов береговой охраны KBV 001 Poseidon. Похожее судно, KBV 002 Triton, в воскресенье утром отправилось в путь к гётеборгскому архипелагу, чтобы помочь в тушении. Помощь предложил и находившийся в районе португальский фрегат НАТО.

Пожар на сухогрузе Almirante Storni возник в субботу, 4 декабря, во второй половине дня у берегов острова Винга на западе Швеции рядом с городом Гетеборг.

Пожар начался во время стоянки судна, загорелась перевозимая древесина. По оценкам береговой охраны, уже пострадало от 50 до 70 метров грузовой палубы судна общей длиной 177 метров.

На борту находятся экипаж в 17 человек и необходимости в эвакуации людей пока не было. Никто не пострадал, но спасательные вертолеты постоянно находятся в резерве на случай эвакуации.

Судно Almirante Storni загружено лесом и ходит под флагом Либерии. Оно направлялось из порта Льюсне в Сёдерхамне в Гётеборг и стояло на якоре у острова Винга, когда вспыхнул пожар.

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