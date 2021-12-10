Сегодня, 10 декабря 2021 года, наступила растущая Луна в Рыбах. Что она принесет всем знаком Зодиака — в астрологическом прогнозе.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам представится возможность получить больше обычного без дополнительных затрат и вложений, только нужно вовремя распознать тот самый момент. В целом день благоприятен. Вас порадуют приятные мелочи и неожиданные хорошие новости от родственников.

Телец (21.04 - 21.05)

Не делайте преждевременных выводов, постарайтесь правильно понять окружающих. Разобравшись в ситуации, вы поймете, что происходящие события не несут в себе ничего негативного. Во избежание конфликтных ситуаций, будьте готовы пойти на компромисс с близким человеком.

Близнецы (22.05 - 21.06)

День будет насыщен событиями и всякого рода заботами. Обращайте внимание на мелочи и детали, в ближайшее время именно они помогут вам принять единственно верное решение. Ваша смекалка и интуиция не подведет вас и в этот раз.

Рак (22.06 - 22.07)

Звезды не сомневаются в вашей корректности, умении найти выход из любой сложившейся ситуации. Сегодня вам придет на помощь ваше чувство юмора и коммуникабельность. А настойчивость и целеустремленность поможет добиться желаемого от окружающих.

Лев (23.07 - 23.08)

День благоприятен для общений как в деловой сфере, так и личного характера. Прислушивайтесь к собеседнику, старайтесь читать между строк, не забывайте о существовании компромисса. Будьте более открыты, делитесь мыслями и переживаниями - и поддержка вам обеспечена.

Дева (24.08 - 23.09)

Запланируйте активный отдых. Займитесь чем-то совершенно новым для себя. Для некоторых это станет любимым хобби, а для кого-то даже делом всей жизни. Сегодняшние встречи и знакомства с противоположным полом могут стать судьбоносными.

Весы (24.09 - 23.10)

Сил и энергии вам сегодня, как говорится, не занимать! На все запланированные дела может просто не хватить времени. Придется расставить приоритеты. Но и с этим вы блестяще справитесь. И вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Ваша импульсивность сегодня может взять верх над разумом и здравым смыслом. Сегодня вывести вас из себя способна любая, даже самая незначительная мелочь. Постарайтесь не накручивать себя и близких. Завтра станет ясно, что все было сущим пустяком.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Ваше великодушие и благородство сегодня, как никогда, понадобится окружающим. Но не позволяйте им использовать вас. Помните, лучше дать человеку удочку и научить ею пользоваться, чем постоянно давать ему рыбу.

Козерог (22.12 - 20.01)

Прилив творческих идей, желание окружить себя и близких прекрасным сегодня полностью поглотит козерогов. И приближающиеся новогодние праздники тому объяснение. Отложите все повседневные дела, позвольте себе заняться тем, что принесет вам удовольствие.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня нужно как следует просчитывать формулу "возможные риски – ожидаемая выгода". Если затрудняетесь – сделайте паузу в делах. Максимально отвлекитесь, займитесь совершенно противоположным делом. Это перезагрузит ваше сознание и вы с легкостью расставите все точки над "i".

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вам будет казаться, что сегодня все буквально валится из рук. Не торопитесь с выводами, выдохните, проанализируйте ситуацию, спросите совет у людей, которым особенно доверяете, и сами удивитесь, как все разрешится само собой.

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