Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила о том, что поддерживает усилия международного сообщества, направленные на прекращение конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений.

Об этом сообщила пресс-служба "ОПЗЖ" в Facebook.

Партия считает, что саммит в Париже, во время которого два года назад лидеры Украины, Германии, России и Франции подтвердили приверженность Минским соглашениям, договорились о реализации "формулы Штайнмайера", дал "шанс на прорыв в мирном урегулировании, на который надеялась вся страна".

Однако, по мнению "Оппоплатформы" время было потрачено впустую".

"У провластного монобольшинства не нашлось времени для работы над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Вместо них принимались откровенно провокационные и деструктивные решения, которые только усиливали напряженность", - говорится в сообщении.

Партия заявляет о том, что сейчас Украина находится "в роли пассивного наблюдателя".

"Прямые контакты между лидерами Украины и РФ были прерваны. Переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы оказался в тупике. На линии соприкосновения вновь начались перестрелки. Ухудшилась ситуация в истощенной национальной экономике. Украинская власть полностью потеряла инициативу и оказалась в роли пассивного наблюдателя, который только ждет сообщений партнеров о ходе мирных переговоров", - считают в ОПЗЖ.

Партия считает, что самую активную позицию в мирном урегулировании должна занять именно Украина. Стране необходимо продемонстрировать практическое стремление к миру.

Кроме того, оппозиционеры обращают внимание на то, что нужно выполнить то, о чем договорились на саммите Нормандской четверки в Париже, пункт за пунктом реализовывать Минские соглашения.

"Утвердить Закон об амнистии. Разработать и согласовать в рамках ТКГ Законы об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особенностях местного самоуправления, конституционные положения о статусе Донбасса. Все эти пункты - это то, что согласилась сделать Украина для мирного урегулирования", - добавили в партии.

Напомним, ранее мы писали о том, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержала замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, на которого, из-за его позиции по Донбассу, обрушилась критика как со стороны депутатов Верховной Рады, так и со стороны Офиса президента.