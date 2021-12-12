Сегодня, 12 декабря, начинается Луна в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. Период считается неблагополучным, когда люди подвержены негативу больше, чем в другие дни. Время характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью. Астрологи советуют всем знакам зодиака отложить дела, которые требуют точности, потому что без учета мелочей, события могут обернутся печальными последствиями.

Впрочем, есть ряд знаков зодиака, которые способны управлять любыми кризисами в своей жизни, а ключ к успеху находится у них в руках. Это Овны, Близнецы, Козероги, Стрельцы, Водолеи и Рыбы. Составили точный гороскоп для этих знаков на сегодня.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодня вас ждет важная встреча, поэтому заранее позаботьтесь о своем презентабельном виде. Именно по нему о вас сложат первое впечатление, поэтому всё должно быть изыскано и аккуратно. Особое внимание уделите прическе, обуви и аксессуарам - именно на них в первую очередь обратят внимание.

Близнецы (21 апреля - 21 мая)

Сегодня вас ждет приятная неожиданность, воспоминания о которой будут согревать вас долгими зимними вечерами. Встреча или поступок другого человека вы запомните надолго и будете приятно удивлены тем, как быстро всё начнет меняться в вашей жизни.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

У вас сегодня появится нереальное желание свершить многое из давно запланированного. Своей работоспособностью и нацеленностью на результат вы подтолкнете окружающих к решительным действиям. Также будьте готовы взглянуть на некоторые важные вещи в своей жизни под иным углом. Астрологи советуют вам воспользоваться своевременными советами друзей и подсказками судьбы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Попробуйте не воспринимать критику со стороны знакомых или коллег слишком близко к сердцу. Сегодня важно быть уверенным в правильности своих поступков. День также благоприятен, чтобы улучшить своё материальное положение. Однако астрологи советуют вам заниматься исключительно тем, что вы сильно любите, не заставляйте себя зарабатывать тем, что приносит вам дискомфорт.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Проведите день спокойно, без суеты и спешки, откажитесь от поездок в офис и других встреч с друзьями. Близкие вас всегда поймут, а мнение остальных вас не должно заботить. Астрологи рекомендуют остаться дома с семьей и сосредоточиться на своём будущем, обдумать планы и цели на ближайший год.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рыбам сегодня важно посетить хотя бы несколько мест вдали от дома. Астрологи предсказывают, что сегодня вас ждет насыщенный и весьма успешный день. Поэтому можете смело планировать поездки и встречи. А вечером найдите свободное время для того, чтобы расслабиться в горячей ванной и подготовиться к следующей недели.

Также "Страна" публиковала гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря, который принесет Стрельцам подарки, а Львам - вдохновение.

В декабре-2021 мы писали о том, на какие основные аспекты нужно обратить внимание всем знакам зодиака накануне Нового года.