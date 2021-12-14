Сегодня начинается 10-й лунный день в созвездии Тельца, когда всем знакам зодиака необходимо из всех вариантов решения проблем выбрать для себя самый простой и не усложнять себе жизнь. Также важно не слишком опекаться даже любимыми людьми, быть аккуратным в выражениях и четко соблюдать свои границы и границы других людей.

Предлагаем гороскоп на сегодняшний день для всех представителей Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Вас ждет успешный день, когда можно всерьез задуматься над разработкой нового проекта. Многие Овны захотят показать свою старательность и работоспособность. И руководство обязательно отметит вашу активность. Вечером астрологи советуют вам уделить немного времени себе.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня важно сосредоточиться исключительно на работе и не отвлекаться на второстепенные дела. Хорошо выполненные поручения от руководства улучшат ваше настроение и наделят уверенностью. Отдельно звезды акцентируют на том, чтобы вы не боялись встреч с неприятными для вас людьми. Они, наоборот, вас весьма удивят, расскажут интересные вещи и станут полезными.

Близнецы (22.05 - 21.06)

День благоприятный для улучшения материального состояния. Астрологи советуют делать все вовремя и не откладывать дела на потом. Особенно это касается организации важных новогодних мероприятий и встреч в конце этой недели. При четком планировании дел успех будет вам обеспечен.

Рак (22.06 - 22.07)

Рассчитывайте сегодня на большой энергетический подъем и исключительно на собственные силы. Любая динамическая деятельность будет полезной, а хорошее настроение будет обеспечено. Расширяйте круг своих интересов и знакомств, восхищайтесь новым, не отказывайтесь от помощи и советов, которые вам дают соседи.

Лев (23.07 - 23.08)

Звезды не советуют Львам делать в этот день слишком большие покупки. Особенно не рекомендуется тратиться на дорогостоящую технику. Если воздержаться от трат и походов по магазинам, день пройдет достаточно неплохо и без сожалений.

Дева (24.08 - 23.09)

Воздержитесь от необдуманных действий и не рискуйте, если на 100% не уверены в своём успехе. Сегодня Девам не советуют что-то кардинально менять в своей жизни. Пусть всё остается на своих местах и идёт своим чередом. Вносите лишь небольшие коррективы в процессы, которые сейчас происходят в вашей жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

Весь день вы будете пребывать в позитивном настроении, сможете спокойно работать и учиться, а вечером найдёте время для отдыха. Помимо рутинных дел вас ждёт несколько счастливых событий, поэтому звезды советуют отпустить себя и повеселиться, насколько это возможно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не спешите сегодня тратить деньги на большие покупки. Лучше сэкономить там, где это будет возможно. Астрологи также советуют вам ничем не хвалиться, чтобы не накликать беду. Дело в том, что окружающие могут вам позавидовать и негативная энергия не позволит вам реализовать что-то важное.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ждет обычный день, наполненный привычным набором дел и обязанностей. Пусть для кого-то это покажется скучным, но вы знаете, что стабильность - залог успеха. Поэтому звезды рекомендуют сосредоточиться на ежедневных бытовых задачах и настроить свой ежедневный график, прием пищи, сон и прогулки с точностью до минуты.

Козерог (22.12 - 20.01)

Все свое внимание сегодня важно сконцентрировать на незавершенных делах. Если завтра вас ждет серьезная встреча или дальняя дорога, то найдите время, чтобы доделать все домашние дела сегодня. С вечера соберите все необходимые вам вещи.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вам важно не браться сразу за несколько дел. Главное для вас - расквитаться с одним, но важным проектом. Если будете сегодня доброжелательными, получите еще больше, чем имеете и наконец-то займете главенствующее место в коллективе и семье. Ваши старания будут достойно оценены.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вас ждет романтическое свидание, а любимый человек порадует вас сюрпризом. Поэтому если есть что-то плохое, что вы продолжаете помнить об этом человеке, срочно выбросьте негатив из своей головы. Не возвращайтесь в прошлое, не позволяйте сомнениям портить свое настроение. По-настоящему важным для вас является только сегодняшний день.