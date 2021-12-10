Экс-депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк от Демпартии Алек Брук-Красный заявил, что США не хотели бы сегодня видеть Украину в НАТО, так как это "могло бы поставить мир на грань третей мировой войны".

Об этом он заявил в эфире интернет-телеканала "Независимые".

"CША сегодня не хотелось бы видеть Украину в НАТО, просто потому, что может привести к патовой ситуации", - сказал он.

По словам Брук-Красного, скопление российских вооружений на границе с Украиной, о которых, напомним, сообщают западные СМИ, "это демонстрация того, что может произойти, если Украина окажется членом НАТО".

"Если Украина окажется членом НАТО, то в соответствии с пунктом пятым устава НАТО, и США и все остальные члены Альянса должны уже совершенно открыто в военном смысле поддержать Украину. То есть, это может привести, конечно, к третьей мировой войне и, скорее всего, приведет такое противостояние", - добавил он.

Также Брук-Красный заявил, что во время переговоров президентов РФ и США - Джо Байдена и Владимира Путина глава РФ хотел предупредить вступление Украины в Альянс.

"С точки зрения России, с точки зрения Путина, если Украина вступает в НАТО, то границы РФ геополитически оказываются достаточно открытыми, просто потому, что нет никаких географических преград, никаких гор между Европой и Москвой. Таким образом, позиция РФ, геополитическая позиция, она очень серьезно ухудшается", - сказал Брук-Красный.

Напомним, ранее, по данным Associated Press, в Госдепе США сообщили Киеву, что Украина не вступит в НАТО еще 10 лет.

Также мы писали, что в начале декабря Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться.

Между тем, сообщалось, что глава МИД Франции сегодня обсудит с Блинкеном возможность членства Украины в НАТО.