Сегодня, 15 декабря, одиннадцатый лунный день — один из самых энергетически мощных.

Растущая Луна в Тельце. Это знак материальных успехов и стабильности. Все вложения и начинания в этот день будут особенно выгодны. Проекты долгосрочны и перспективны. Для кого именно — в астрологическом прогнозе.

Фортуна сегодня будет буквально преследовать Тельцов. Непременно воспользуйтесь всякого рода акциями. Они будут особенно выгодными в этот день. Удачными будут и деловые переговоры. Партнеры, как никогда, сговорчивы, начальство благосклонно. Не упустите шанс!

Раки сегодня способны заряжать своей энергией и энтузиазмом. День благоприятен как для начинаний, так и для развития. Преград вы не встретите никаких. Не бойтесь перемен! Сегодня они будут исключительно в лучшую сторону.

Девам сегодня поступят неожиданные и очень выгодные предложения. Непременно принимайте их, даже если изначально сомневаетесь. Ваши знания и умения в тандеме с логикой и интуицией принесут желанные плоды уже в ближайшем будущем.

Козерогам Звезды советуют проявлять активность по-максимуму. Отстаивайте свои интересы, отбросьте страхи и сомнения, проявите решительность и настойчивость. Все ваши принятые решения принесут исключительно выгоду. Вот увидите, у вас все получится!

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