"Глава администрации Макеевки" Сергей Голощапов задержан "управлением по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР".

На сайде "МВД ДНР" говорится, что его подозревают в коррупционных действиях.

Статья, по которой задержали Голощапова (п."б",ч.4,ст.344 "УК ДНР") - "дача взятки в крупном размере".

Ранее "Страна" писала, что Украина объявит в розыск обвиняемого в пытках в "Изоляции" Бражникова.

Бражников был освобожден в ходе обмена пленными в 2019 году.

Он, по данным следствия, причастен к пыткам в донецкой тюрьме "Изоляция", а сейчас находится во Франции, где просит убежище.

Напомним, что "Страна" подробно рассказывала историю Евгения Бражникова, которого в "ДНР" обвинили в работе на СБУ, а в СБУ обвинили в работе на "ДНР".

В "ДНР" Бражникова задержали 29 июля 2016 года по обвинению в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти. В 2019 году в рамках обмена удерживаемыми лицами Бражникова передали Украине.

Спустя месяц после обмена журналист Станислав Асеев, который, так же как и Бражников, находился в заключении в донецкой спецтюрьме "Изоляция" и вернулся в Украину в рамках того же обмена, заявил, что Бражников лично его избивал и участвовал в пытках.