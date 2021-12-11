Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает Кремль определиться, будет российская власть с Европой или против нее. Он также добавил, что на сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Путин выбирает конфликт.

Об этом польский премьер заявил в интервью La Repubblica.

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал Матеуш Моравецкий.

Кроме того, он также заявил, что Европа не желает конфликтовать с Россией.

"Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.

Польский министр также вспомнил и прокомментировал недавние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с Владимиром Путиным и заявил, что "был бы признателен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой".

"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует", - добавил Матеуш Моравецкий.

Напомним, 7 декабря состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры продолжались ровно два часа по новой засекреченной связи. Президенты общались по видеосвязи строго тет-а-тет. Даже основная команда для подобных бесед — переводчики, помощники и адъютанты — после приветственных речей переместились в соседние кабинеты. Байден вовсе не пригласил журналистов, а Путин — лишь на первые 20 секунд.

Кроме того, после двухчасовой онлайн-встречи, договорились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по "чувствительным вопросам". По словам советника по внешней политике РФ Юрия Ушакова, об этом главы государств договорились особенно после того, как Путин сказал об "определенных красных линиях".

Между тем, вчера, 10 декабря, Владимир Зеленский рассказал, что они с президентом США обсуждали тему "слива" Украины.