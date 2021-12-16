Сегодня начинается 12-й лунный день в созвездии Тельца, который будет не особенно благоприятным для любовных и других межличностных отношений. Это период повышенных разногласий и споров, когда мнения людей будут сильно разбегаться и вызывать много недовольства. Звезды советуют посвятить 16 декабря благотворительным проектам, милосердию или выполнению просьб других людей.

Особенно это касается представителей огненной стихии (Овнов, Львов и Стрельцов), а также воздушных знаков (Близнецов, Весов и Водолеев), которым день принесет довольно неожиданные признания в любви.

Подготовили подробный гороскоп на сегодняшний день.

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Овен (21.03 - 20.04)

Если в отношениях вы ищите взаимных чувств и любви, то как раз сегодня Овнов ожидает в этом плане некоторый успех. Вы избежите многих неприятностей и достигнете взаимопонимания, если будете выполнять свои собственные договоренности и держать данное любимому человеку слово. Не начинайте важных дел, готовьтесь договариваться, выбирать новую стратегию и маневрировать. Это подарит вам ощущение личной значимости, взаимного доверия, безопасности и, конечно же, любви.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодняшний день принесет вам активную деятельность и рост работоспособности. Вы многого сможете достичь и переделаете кучу дел. Особенно удачными станут дальние поездки. Новый виток энергии можно направить на практическую деятельность или отношения. Как в одном, так и другом случае важно рассматривать все новые предложения, уметь приспосабливаться к меняющимся условиям и вырабатывать новые тактики по достижению желаемого. Ваши козыри в нестандартном и креативном подходе.

Лев (23.07 - 23.08)

Вам необходимо придерживаться компромисса на пути к трепетной и нежной любви. Даже если это не ваш конёк, постарайтесь начать с малого. Например, по вечерам отдавайте контроль управления в руки любимому и позволяйте себе больше отдыхать. В течение дня не делайте быстрых выводов, поскольку деловая активность сегодня будет крайне неустойчивой. Чтобы получить ответное признание в любви или продвинуться в карьере вам придется работать гораздо больше обычного, хоть это будет непросто.

Весы (24.09 - 23.10)

День благоприятный для смелых решений! Не бойтесь обратиться за поддержкой или попросить у близких протекции, чтобы разрешить важные вопросы в работе или любви. Важным элементом вашего успеха станет честность по отношению к самому себе и своим чувствам. Вполне возможно, что друзья подкинут вам не один интересный проект, который поможет завоевать сердце любимого человека. В течение всего периода вас будут переполнять различные идеи, связанные с тем, как порадовать любимого. Не откладывайте их воплощение до новогодних праздником, действуйте сейчас.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В последнее время вы стремитесь к общению с противоположным полом, но делаете это не всегда умело и тактично. Чтобы время, проведенное наедине, принесло массу позитивных впечатлений, попробуйте представить, что вы общаетесь не с потенциальным партнером или любовником, а с родным по духу человеком или другом. Пускайте в ход лишь позитивные тенденции и откажитесь от легкомысленного отношения к своим обязательствам по работе. Капризы на этом поприще могут сыграть с вами злую шутку. Только дипломатичность в профессии и любви поможет вам справляться с конфликтами и кознями соперников.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня важно увидеть ситуацию немного под другим углом и с захватом пошире. Не спешите с принятием важного решения, но и не тяните слишком долго с вопросами, которые мучают вас в плане межполового общения. Если вы видите различия в подходе к взаимному общению, постарайтесь сделать так, чтобы не зайти окончательно в тупик. В лучшем случае все конфликтные ситуации вы сможете перевести в юмор и разойтись полюбовно. В худшем - столкнетесь с разочарованием и усугубите положение.

Остальным знакам зодиака сегодня не стоит решать амурные дела. Лучше направить энергию на учебу или старт нового проекта, а также уделить время здоровью. Период будет идеальным для любых начинаний, общения и налаживания отношений. Если вы давно хотели изменить некоторые привычки - тоже можно начать сегодня. Например, если добавить в свое меню больше овощей и фруктов, заменить несколько кружек кофе водой без газа и тренировками, сможете почувствовать в себе больше сил и энергии. Действуйте взвешенно и рассудительно. Пусть терпение будет вашим главным козырем во всех сферах.

Ранее "Страна" публиковала гороскоп на неделю, с 13 по 19 декабря 2021. Период начнется с растущей Луны в Овне и завершится Полнолунием.

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