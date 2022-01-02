В воскресенье, 2 января, у знаков Зодиака в целом неплохой день. Сегодня будет достаточно пищи для размышлений, а ситуации будут напоминать поговорку о том, что посеешь, то и пожнешь.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам смело можно надеяться на чудо. Маленькому или большому, сегодня ему точно будет место в вашей жизни. Это будет что-то явное или то, что пока произошло без вашего ведома, но точно принесет свои плоды в ближайшее время. Если же вам кажется, что уже давно не происходило ничего удивительного и радостного, подумайте, не перестали ли вы сами удивляться и обращать внимание на хорошее.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам сегодня придется столкнуться с нарушением какого-то запрета. Причем результаты это может принести совершенно разные, в зависимости от того, нарушаете ли вы разумные правила, поддерживающие безопасность или преодолеваете скрытые ограничения, мешающие вам жить счастливо. Видеть и различать эти виды запрета - большая мудрость. Когда вас одолевают сомнения, подумайте о далекой перспективе, что ваши действия (или бездействие) принесут в будущем.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы сегодня могут многого добиться играя. Давние проблемы внезапно получится решить, если подходить к ним не с обычной серьезностью, а с легкостью - импровизируя и используя подручные шансы и возможности. Может оказаться, что некоторые проблемы и не проблемы вовсе, а вы сами придумали препятствия и продолжали в это верить.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков будет повод удивиться. Скорее хороший, чем плохой. Вас могут удивить люди, которые откроются с новой стороны или их доброе отношение к вам. Принимайте сегодня помощь и теплые слова с благодарностью. Запомните это приятное ощущение и сами подарите его другим при возможности.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня имеют все шансы открыть в себе скрытые достоинства и способности. Вы узнаете, что вам под силу то, что раньше вы считали невозможным. Отметьте эту победу. Как минимум похвалите себя за новый навык или качество.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня хороший день, чтобы ставить себе цели. Это может быть, как список долгосрочных целей, так и текущих. Если события дня будут складываться не лучшим образом, напомните себе о важной цели и твердо идите к ней. Тогда преграды рассыплются перед вашей целеустремленностью, а в обстоятельствах вы будете искать малейшую зацепку и возможность, чтобы добиться желаемого.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня может настигнуть философское и ленивое настроение, когда будет хотеться неспешно размышлять о судьбе и людях, а вот быт и работа будут идти со скрипом. Что ж позвольте себе побыть в этом состоянии и не требуйте от себя невозможного. Тогда это станет вашим ресурсом и уже вскоре вы поймете, что отдохнули, зарядились и готовы действовать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня найдут повод для переживания. Если это связано с другими людьми, подумайте, не берете ли вы на себя лишнее. Возможно кто-то спокойно справляется без вашей помощи и волнений и у него все не так плохо, как вы думаете. Лучше скажите тем, о ком вы беспокоитесь, что вы их любите.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов может возникнуть ощущение "чистого листа", когда старые убеждения, цели, мечты уже неактуальны, а новых еще нет. Пусть вас не пугает ощущение белого тумана вокруг. Это начало чего-то нового и прежде чем вы увидите новый путь, нужно будет какое-то время дать себе побыть в тишине и не совершать никаких действий. Что-то уже зреет и растет, даже, если вам это пока неочевидно.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам придется сегодня задействовать какие-то свои навыки и умения, связанные с работой руками. Вы могли уже и забыть о каких-то своих талантах, но придется о них вспомнить. От вашей работы сегодня будут зависеть другие люди, которых вам не хочется подвести.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня окружающим может понадобиться ваша экспертность. К вам будут обращаться за советами, помощью, консультациями. Кстати, если раньше вы не догадывались, что являетесь авторитетом для других в какой-то области, подумайте, как это может вам пригодиться. Возможно, на этом можно зарабатывать или оказывать волонтерскую помощь.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы будут пожинать плоды своих мыслей и действий. Вы имеете то, чем вы наполняете свою жизнь и сегодня то и дело будут возникать ситуации, в которых вы в этом убедитесь. У кого-то будет повод порадоваться, а кому-то не понравится то, как будут разворачиваться события.