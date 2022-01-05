Для каждого из нас счастье заключается в разном: для одних трактуется наличием любимого спутника жизни, семейным уютом, рождением детей, крепким здоровьем, для других - состоит в материальном благополучии или власти. Очень часто мы сами отталкиваем свое изобилие и удачу, когда неосторожно употребляем в речи те или иные слова или фразы, которые Вселенная воспринимает как наши желания.

Чтобы правильно отправлять свои намерения, думайте о том, что именно вы говорите и нет ли двойного дна в ваших выражениях.

Овен (21.03 - 20.04)

Каждое ваше слово имеет огромный вес и влияние на судьбу, поэтому не жалуйтесь и не играйте в Бога. Это чревато самыми непредсказуемыми ситуациями. Обычно путь к счастью, изобилию и достатку Овнов блокирует ваша неискренность и засилье матерных слов в речи. Не позволяйте негативным чувствам (раздражению, гневу, мести) определять ваше будущее. Только и честные и открытые представители вашего огненного знака смогут познать истинное счастье и улучшить свою судьбу в 2022 году.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам важно стараться говорить не только правду, но и не бояться делиться с родными своими страхами, сомнениями, озвучивать планы на будущее. Не молчите с близкими и не лгите им. Каждое невыполненное вами обещание только усугубляет ваше лицемерие и отдаляет вас от успеха. Также не стоит винить других в собственных неудачах. Когда вы пытаетесь возвыситься таким образом над родителями, которые "вам ничего не дали", "не так прожили жизнь", "неправильно вас воспитывали", это еще больше отдаляет вас самих от успеха. Не обесценивайте ни одного человека в вашем окружении, если хотите быть счастливым.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Самые опасные слова, которые отпугивают от вас удачу и счастье - это фраза "это никогда не произойдет" или "я этого не сделаю", которую вы озвучиваете в беседе с кем-то или произносите мысленно. Когда вы становитесь заложником таких фраз, вы провоцируете свою судьбу на то, чтобы она проверила вас на прочность. И она обязательно это сделает, не сомневайтесь. Просто пронаблюдайте за некоторыми ситуациями в своей жизни, которые уже стали закономерными. Если вы будете продолжать упорствовать и твердить о том, что "у вас ничего не получится", рано или поздно Вселенная лишит вас удачи, и в вашей жизни начнется черная полоса. Не допустите этого.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки грешат сравнениями. Проследите как часто в общении вы используете компаративное мышление: "этот сосед надежнее и лучше, чем тот", "эта знакомая умнее и успешнее", "этот более достойный собеседник", "одна подруга или друг красивее, чем другой". Избавившись от привычки судить людей, вы поймёте несколько важных вещей: во-первых, насколько сильно раньше блокировали свои потребности сопереживать себе и окружающим, а во-вторых, перестанете отрицать ответственность за свои собственные действия и ошибки. Вы станете сильнее, когда начнете осознавать ответственность за свои поступки, мысли и чувства. Да и ведь никогда не поздно выбрать путь исправления. Нужно лишь сменить некоторые привычные системы, которые вы использовали раньше.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам полезно обратить внимание на то, как часто вы позволяете себе следующие мысли или слова: "Мне бы твои проблемы" или "мне бы побыть в твоей шкуре". Это очень опасные фразы, которые напрямую говорят: "Дай мне свои проблемы". То есть вселенная воспринимает их всерьез, без сарказма и даёт вам то, что вы желаете. Хотите чужих проблем? - Пожалуйста, они становятся вашими. Конечно, эти процессы запускаются не сразу, но через год или два, когда вы уже и забудете о многом, что происходило в вашей жизни. Поэтому не спешите примерять на себя чужую жизнь и никогда не говорите подобные фразы.

Дева (24.08 - 23.09)

Деве пора перестать примерять чужие маски и быть тем, кем они не являются. За вашим внешним счастьем зачастую скрываются огромные проблемы. Чтобы гармонизировать все процессы, перестаньте делиться своим личным с друзьями. Также вашей фразой-табу являются следующие слова: "Я не умею". Вместо них лучше применять "Я попробую". Ведь если вы уверены в том, что вы ничего не умеете делать, то у вас действительно мало что будет получаться. Не говорите ничего, что бы программировало вас на неудачу еще до того, как вы попробуете что-то сделать. В 2022 году вам необходимо учиться расширять свои профессиональные и личностные горизонты.

Весы (24.09 - 23.10)

Неосторожные слова - это те уроки, которые вы должны пройти, чтобы начать двигаться дальше. Начните брать ответственность за свою жизнь, если еще не начали. Первым шагом всегда становиться постановка цели, а второй - обретение уверенности и оптимизма. У вас обязательно всё получится, если вы искорените слова, выражающие сомнение. Тем более не стоит донимать близких расспросами "А ты меня любишь?" или "Ты точно любишь меня?", "Если ты меня любишь, то...". Исключите в этой сфере любые манипуляции и начните отдавать чувства от всего сердца, чтобы получить их обратно (любовь, добро, поддержка, сопереживание, эмпатия). Только так это работает, а счастье и любовь представляют собой живой поток между вами и другими, основанный на взаимной отдаче.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Наша речь очень богата, поэтому всегда можно найти замену негативным фразам и конструкциям. Звезды не советуют вам употреблять в общении предложение "я не знаю". Вы сделали ее аксиомой и применяете уже шаблонно, когда не находите выход или решение задачи. Отставить панику, Вселенная любит и уважает тех, кто твердо уверен в том, чего он хочет и почему. Замените "Я не знаю... зачем я живу, зачем работаю", на "в данный момент я хочу ...", "мне надо", "мне хочется", "я чувствую...", "я благодарна за". Если вас спрашивают о вашей мечте, не говорите "я не знаю", если хотите, чтобы вселенная отозвалась.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Ваши переживания блокируют успех. Не думайте и не говорите о негативном, не обсуждайте ошибки прошлого, не делитесь своими страхами с теми, кого считаете другом. Ваши слабости оборачиваются против вас. Пусть всё плохое остается позади. Тем более, что вам везет именно тогда, когда вы думать о своем будущем в положительном ключе. Вашими разрушительными фразами являются такие: "я слишком молод/стар для этого" или "я толстый/жирный". Даже в шутку или с целью добиться комплиментов от окружающих, мол "да не такой уж ты старый" или "не наговаривай на себя, ты в отличной форме" - такие вещи весьма разрушительны. Говоря так о себе, вы не становитесь счастливее и красивее ни в своих глазах, ни для окружающих.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам необходимо перестать употреблять в речи обобщающие слова, например "никогда", "всегда", "каждый раз", "постоянно", "слишком", "чрезмерно", "очень", "все", "они". Иногда эти слова используются для преувеличения и означают вашу защитную реакцию на события или неконструктивную критику. Постарайтесь озвучивать наблюдения, не давая им субъективных оценок. И концентрируйтесь на различиях процессов и поведенческих реакций, чтобы давать окружающим право иметь свои собственные мнения и поступать так, как им вздумается.

Водолей (21.01 - 20.02)

Если вы будете правильно выражать свои потребности, у вас появится больше шансов, что они будут удовлетворены. Вместо "ты не можешь?", "ты не хочешь?", "вы не сделаете для меня?" используйте формулировки "мне нужно", "мне надо", "приглашаю тебя, составишь мне компанию?" и прочее. Эти просьбы однозначно сделают вашу жизнь лучше, а взаимоотношения на работе или в семье - приятнее. Помните, что расплывчатые высказывания всегда способствуют путанице, в то время как формулирование просьб с помощью ясных и утвердительных высказываний демонстрируют ваши истинные желания.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Как часто вы чувствуете себя опустошенными, идя на поводу у знакомых или друзей, делая то, что не желаете или из позиции "должна", "нужно", "обязана", "заслужила". Пытаясь быть "хорошими" для других вы теряете себя и получаете в награду депрессию. Поэтому задание для Рыб - научиться спокойно выражать свои чувства, намерения, желания. Чем яснее ваши потребности станут для вас самих, тем выше будет вероятность их осуществления.