Во вторник, 7 января, день благоприятен для общения, коммуникации, отдыха и релакса. Постарайтесь восстановить силы, если вы устали, и не принимайте решений в таком состоянии.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня день благоприятен для всего, что будет способствовать вашему росту в любых сферах. Это может быть начало обучения, принятие важного решения, которое вы откладывали, смена обстановки, новая работа или повышение. Используйте шансы для собственного прогресса, если у вас будет такая возможность.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы сегодня смогут стать устойчивее. События дня будут способствовать тому, что вы крепче станете на ноги и научитесь находить опору даже в меняющихся обстоятельствах. Также вы сможете утешить и ободрить близких, как никто другой.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы будут стоять перед выбором, чем заполнить свой день - положительными эмоциями и интересными делами или хандрой и бесплодной суетой. Если вы почувствуете, что вас затягивает водоворот обстоятельств, остановитесь и сделайте паузу. Выпейте чаю, прогуляйтесь, сделайте перерыв на спорт - освежите голову.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков может возникнуть дилемма, когда придется выбирать из нескольких вариантов. Трудность будет в том, что они будут казаться равноценными. Если есть такая возможность - отложите принятие решения на потом, когда вы получите дополнительную информацию.

Лев (23.07 - 23.08)

Любое дело можно решить, если хорошенько подумать, с какого маленького шага начать. Сегодня вы в этом убедитесь. Пусть вас не пугает масштаб, просто думайте, что вы уже ступили на первую ступеньку, а значит стали ближе к цели.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня лучше отдохнуть, прийти в себя и восстановить силы. Научитесь заботиться о себе, не дожидаясь, когда выгорание свалит вас с ног. Не спешите выполнять все и сразу. Пусть дела движутся в комфортном для вас темпе.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня могут направить свою энергию на любое дело. Вы почувствуете, что можете свернуть горы и будете близки к истине. То, во что сегодня вы будете вкладывать свои силы, принесет щедрые плоды.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов могут возникнуть конфликты, подогретые прямолинейностью, жесткостью и нежеланием уступать. В чем-то это может быть полезно, но убедитесь, не перегибаете ли вы палку, продавливая там, где можно уступить. Особенно, если это ваши близкие или старые друзья.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Прирожденное обаяние сегодня превратит Стрельцов в лидеров. Люди захотят идти за вами, слушать ваши советы, охотно будут откликаться на просьбы помочь. Если у вас были запланированы дела, связанные с коммуникациями и взаимодействием с людьми - самое время их решать.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если в последнее время вы стали чувствовать холодность и отдаление других людей, подумайте, не делаете ли вы сами что-то, чтобы их отталкивать. Чтобы не быть сухой колючкой - порадуйте себя чем-то приятным, вспомните, что приносит вам ощущение счастья.

Водолей (21.01 - 20.02)

Какими бы ни были перипетии сегодняшнего дня - Водолею всё будет, как с гуся вода. Ничто не сломит ваш дух и уверенность в себе, скорее выбьются из сил те, кто доставляет вам проблемы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб ждут события романтического толка. Предвкушение чего-то радостного и волнующего будет буквально витать в воздухе. От вас во многом зависит воплотится ли это в реальность или нет. Причем действовать это будет парадоксально - чем меньше усилий и больше легкости вы проявите, тем ближе будет цель.