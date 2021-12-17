Составили гороскоп на сегодняшний день с учетом того, что строго-настрого запрещено делать, а что обязательно нужно запланировать и успеть выполнить до наступления Нового года, чтобы оградить себя от бед и болезней. Рекомендации будут включать некоторые денежные ритуалы и талисманы для каждого знака зодиака, а также практические советы, которые касаются очищения пространства и наполнения вашего жилья энергией достатка и благополучия.

Овен (21.03 - 20.04)

Чтобы избавиться от проблем и трудностей, накануне Нового года рекомендуется провести генеральную уборку в доме. В обязательном порядке вымыть полы, двери, окна и зеркальные поверхности, чтобы открыть новые дороги к успеху и процветанию. В ночь полнолуния 19 декабря на открытом окне нужно положить несколько монет, чтобы они зарядились энергией. На утро монетки завернуть в красную бумагу и носить в своём кошельке для привлечения богатства.

Телец (21.04 - 21.05)

До праздника позаботьтесь о чистоте ваших вещей и постельного белья. Постирайте все покрывала, шторы, отдельное внимание обратите на состояние вашей обуви, она должна быть чистой. Также звезды рекомендуют вам приобрести новую одежду для встречи праздника. Такие хитрости помогут очистить как пространство, в котором вы живете, так и вашу собственную энергетику. Для привлечения денег с 19 декабря можно три ночи подряд класть на подоконник пустой кошелёк, чтобы на него обязательно падал свет Луны.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Для изобилия и достатка Близнецам важно наслаждаться тем, чем они заняты большую часть своего времени. Также для привлечения денег у вашего знака на столе обязательно должно быть много зелени: петрушки, базилика, мяты. А в качестве очищения пространства можно использовать следующую практику: вымойте полы отваром лаврового листа (33 листа на 3 литра воды) с добавлением в него эфирных масел мандарина и кедра. Такая обработка квартиры будет губительно сказываться на разного рода негативе в доме.

Рак (22.06 - 22.07)

Чтобы привлечь внимание нового покровителя года, важно меньше судачить перед Новым годом. 17 декабря рекомендуется провести в уединении и как можно меньше слов сказать в течение дня. Так представители вашего знака лучше всего отгонят нечисть из своего дома. Сегодня нельзя доверять чужим обещаниям - вас могут ввести в заблуждение или натолкнуть на ложные мысли. Для финансового благополучия в вашем доме должна висеть подкова (рогами вверх). Особое везенье приносит подкова, которая найдена при обработке земли на вашем участке. Она будет притягивать финансы в течение года, словно магнит.

Лев (23.07 - 23.08)

Чтобы избавиться от застоя энергии важно сделать 17 или 18 декабря разгрузочным днём. Осознанно отказавшись от еды, вечером примите горячую ванну с пеной и лягте спать. А на утро уединитесь в своей комнате, чтобы никто из домочадцев вам не мешал, отломите небольшой кусочек от черного хлеба и, положив его напротив себя, произнесите следующие слова: "Господи, как дал пищу ты всем голодающим и тем, кто в этом нуждается, также и мне подсоби - пошли удачу. Пусть долгая дорога изобилия и счастья постучится в мой дом. Я клянусь тратить деньги обдуманно, а также не бросать в беде людей, которые в этом нуждаются, и всячески им помогать. Аминь". После этого кусочек хлеба можно съесть.

Дева (24.08 - 23.09)

Чтобы в квартире преобладала позитивная энергетика, привлекающая достаток и счастье, важно чаще проветривать помещение. Так ваше пространство будет обновляться, а не застаиваться. Открывая окно для проветривания, можно произнести следующие слова: "Ветер свеж невзгоды прогоняет, энергетику дома обновляет". Для финансового потока в течение трех дней - с 17 до 19 декабря - зажигайте в доме свечи красного цвета. Вокруг свечи можно выложить монеты разного достоинства, а когда они "напитаются энергией", положите себе под подушку и так спите в течение недели.

Весы (24.09 - 23.10)

Чтобы ничто не омрачило ваше новогоднее веселье, уделите внимание чистоте жилища. Освободите пространство от лишних вещей, которые захламляют его. После того, как всё ненужное покинет пределы вашего дома, уберите паутину и пыль из каждого угла, чтобы не было скопления негативной энергетики. После этого вымойте полы и ароматизируйте комнаты. Лучшим для привлечения достатка считается апельсин, пачули, жасмин и мята. Для Весов существует особая практика, которая усиливает действие финансовых обрядов: благотворительность на Рождество, раздача милостыни и материальная помощь родственникам. Протягивая подаяния, говорят про себя: "Да не оскудеет рука дающего".

Скорпион (24.10 - 22.11)

Встречать Новый год принято в кругу близких и друзей. А для этого заранее нужно позаботиться о сюрпризах и подарках для каждого. Учтите все особенности и пусть ваши презенты принесут много радости. Звезды рекомендуют Скорпионам обзавестись копилкой в виде Тигра и весь год складывать в неё мелочь, приговаривая "копейка к копейке, пятак к пятаку, полтинник к полтиннику, гривна к гривне, червонец к червонцу, все ко двору". Копилку лучше поставить в северной части своего дома.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Чтобы подготовить энергетику вашего дома к встрече прекрасного и светлого праздника, помимо уборки необходимо в следующие три дня сжечь все ненужные чеки и запустить пепел в воздух с мыслью о том, что потраченные средства к нам вернутся. Помните, что деньги - это энергия, поэтому с ними нужно обращаться достаточно осторожно. А возвращаться к обладателю они могут разными способами - от повышения зарплаты и возврата долгов до дорогих подарков и выплаты процентов по депозиту.

Козерог (22.12 - 20.01)

Поддерживать в доме положительную энергетику вам помогут обереги и талисманы. Их можно сделать своими руками. Это могут быть тряпичные обережные куклы благодаря которым наши предки защищались от невзгод. Сшить такой оберег не составит труда. Одну из таких кукол-талисманов можно подарить родным, тогда она принесет изобилие и достаток всем членам вашей семьи.

Водолей (21.01 - 20.02)

Очистить дом от негативных программ, которые накопились за год можно за счет цвета. Также настроение поднимет праздничная иллюминация, декорирование ёлки и украшение дома. Помните, что любимые цвета покровителя года - оттенки воды (синий, бирюзовый, голубой, которые помогут прожить год в здравии) и те, которые есть в окрасе Тигра: оранжевый, черный, белый и коричневый (подойдут для налаживания личной жизни). Акценты могут быть золотистыми, чтобы улучшить финансовый поток.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам подойдут живые талисманы, которыми могут служить комнатные растения (спатифиллум, каланхоэ, тещин язык, герань и мирт). С помощью цветов можно привлечь в дом энергетику любви, счастья и материального благополучия. Цветы прекрасно создают уют и наполняют пространство энергией жизни. Ну, а если энергетика дома будет положительной, то в нем не будет конфликтов и скандалов.