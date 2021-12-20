Неделя в целом пройдет так, как вы сами задумаете. Поэтому важно, чтобы установки были позитивными и праздничными. Отбросьте в сторону все проблемы и переживания, начинайте транслировать окружающим счастье и любовь, чтобы зарядиться максимально хорошей энергией накануне новогодних праздников.

Семидневный период начнется с неспешной стабильности и убывающей Луны в созвездии Рака. До середины недели события будут больше положительными. 22 и 23 декабря ожидаются несколько напряженные дни из-за Луны в созвездии Льва (нужно осторожно отнестись к займам и долговым обязательствам).

Благоприятные дни недели выпадают на 22, 24, 25 числа. Используйте их, чтобы завершить последние приготовления перед праздниками, подготовить сюрпризы близким и продумать новогоднее меню.

Предлагаем гороскоп на предстоящую неделю - с 20 по 26 декабря.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе звезды рекомендуют вам побыть наедине со своими мыслями, присмотреться к себе со стороны и понять, что именно вы делаете не так. Лучше всего вы сможете себя реализовать, если будете в контакте с людьми. Во второй половине недели некоторых Овнов может накрыть апатией, поэтому уместной будет поездка за город или прогулка на свежем воздухе.

Телец (21.04 - 21.05)

Прекрасная неделя для подведения итогов года, самоанализа и постановки целей на 2022-й. Тельцы будут подходить к работе с особенным креативом и фантазией. Возможно, некоторые представители станут частью новой семьи: запишутся на спортивный кружок, получат интересную должность или подружатся с новым коллективом. Ближе к концу недели любимый человек порадует вас приятным сюрпризом.

Близнецы (22.05 - 21.06)

На этой неделе умение адаптироваться должно стать вашим главным качеством. Держитесь подальше от людей, которые строят из себя непоколебимых и бесстрашных идолов. Знакомство с ними не приведет вас к успеху. Окружайте себя гибкими людьми, которые способны выдерживать любые удары судьбы и становиться более устойчивыми.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе вы можете часто и много сомневаться в чем-то, но не стоит воспринимать это как слабость. Ведь человек, который задает себе вопросы, это человек, который мыслит в разных направлениях, а значит критичен к своим ошибкам и старается делать всё возможное, чтобы их избежать. К новогодним праздникам важно создать для себя своё комьюнити, в котором ощущения будут яркими и веселыми.

Лев (23.07 - 23.08)

Руководство потребует от вас срочного выполнения определенных задач, часть из которых будет явно вам не по душе. Поэтому звёзды рекомендуют трезво оценивать свои силы и не боятся обратиться за помощью к другу или партнеру. Так вы не будете чувствовать себя одинокими и думать, что вы и ваши проблемы никому не нужны.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе вам придется изменить некоторым своим принципам. Впрочем, это не принесет вам никакого вреда. Просто в вашей жизни могут измениться обстоятельства, которые раньше вынуждали вас придерживаться других взглядов. Проведите неделю с той установкой, что лучше сделать и потом пожалеть, чем все рано жалеть из-за несделанного.

Весы (24.09 - 23.10)

Благоприятный период для профессиональных изменений. Смело планируйте что-то новое, используя на всю мощность свои способности договариваться. На вашем фоне появятся достойные конкуренты, поэтому будет правильным изначально поставить себе самую высокую интеллектуальную планку. Одиноким Весам нужно продолжать знакомиться с людьми, делать одну-другую-третью попытку и не бояться допускать ошибки.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут восстановить отношения со своими родными или друзьями, с которыми последнее время общение могло стать прохладным и натянутым. Звезды рекомендуют вам научиться принимать слабости и недостатки других людей. Окружайте себя не теми, кто подобен вам, а людьми, которые вам полностью противоположны для того, чтобы они вас дополняли.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе вам пора заняться семейными делами. Особенное внимание уделите дому, уборке, планированию новогоднего праздника. К любой ситуации, которая будет происходить с вами на этой неделе, важно подходить с вопросом "для чего". И тогда многое станет понятно. Может, поломка компьютера как-то связана с вашими переработками? Или травма с болезнью - означает, что надо позволить себе отдохнуть и замедлиться.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе не стоит рассчитывать на обещания и помощь других людей. Полагаться придется только на себя и собственные силы. В первой половине недели удачно сложится работа над важными документами. Ближе к выходным к вам повысится внимание со стороны противоположного пола. Поэтому оставляйте активности на выходные и не сидите на месте.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев, которые свято верят в то, что они одиноки, что счастье невозможно без любви и признания окружающих, что они недостаточно богаты или умны и др., может ждать самоисполняющееся пророчество. Чтобы этого избежать, постарайтесь поменять внутренние установки. Согласитесь с тем, что любовь и признание - это разные понятия, а вас окружает много друзей, поэтому вы не одиноки. Находите подкрепление именно положительным суждениям.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя будет успешной для финансовых операций, встреч с друзьями, однако в этот период астрологи не советуют Рыбам одалживать деньги. Звезды рекомендуют вам формировать для себя альтернативный опыт - домоседам посещать мероприятия или вечеринки, а ведущим активную социальную жизнь проводить больше времени в уединении.

До Нового года остается чуть больше недели, поэтому читателям будет полезно узнать, в чем встретить праздник, чтобы привлечь счастье.

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