Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления США и Евросоюза об осуждении действий Кремля в отношении Украины, заявил, что Москва "может открыть музей с коллекцией разнообразных осуждений".

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

У президента спросили о том, готова ли украинская армия противостоять российской в случае ее вторжения.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда", - сказал Владимир Зеленский.

Комментируя реакцию Запада на напряжение обстановки и стягивание к границе Украины российских войск, Зеленский заявил, что пока что этого недостаточно.

"Между тем, в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, что и президент США Джо Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщили о нежелании Альянса воевать за Киев.

Также мы сообщали, что в Госдепе США неоднократно заявляли об обеспокоенности последними действиями России и границы Украины.