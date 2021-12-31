Уже сегодня в полночь наступит Новый 2022 год. Все мы с детства обожаем его из-за сюрпризов, волшебства, развлечений.

Во взрослом возрасте ценность этого праздника несколько меняется — он напоминает, как важно верить в чудеса.

Именно поэтому непременно придумайте к бою курантов желание, приготовьте или купите вкусные угощения, упакуйте подарки, послушайте новогодние песни и посмотрите любые фильмы, оденьтесь ярко и встречайте год черного водяного тигра!

На протяжении дня и вечером не забудьте поздравить друзей, коллег, родственников с наступающим Новый годом. Специально для читателей "Страны" мы подготовили классные анимированные картинки и открытки по случаю праздника. Отправьте их в мессенджере и добавьте несколько личных пожеланий.

Пусть сегодня и впредь все ваши мечты и начинания воплотятся в жизнь. Будьте здоровы, сохраняйте оптимизм и хорошее настроение, усердно трудитесь и учитесь, не бойтесь рисковать, путешествуйте и никогда не унывайте!

Открытки и картинки с наступающим Новый годом 2022!