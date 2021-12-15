В четверг, 16 декабря, территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт циклона Маттео на севере Скандинавии. Поэтому в западных, северных и центральных регионах пройдет дождь, а в Карпатах ожидается снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, атмосферный фронт принесет дождь в западные, северный и центральный районы Украины. Южные области страны от ливней спасет антициклон Яша и только в Одессе ночью пройдет дождь. В восточных областях осадков не ожидается, исключением может стать только Харьковская область.

Температура воздуха в Украине будет колебаться между 4 градусами мороза и 3 градусами тепла. В Киеве будет влажная погода, дождь и мокрый снег.



"А со вторника, с 21 декабря, в Украине заметно похолодает, придут заморозки. Значительный сдвиг воздушной массы способен потрясти сосудистую, и не только, устойчивость организма и выработать устойчивость к вирусам (нормальным, сезонным). Так что запасаемся, как минимум, эхинацеей и элеутерокком и вместе с морозами готовимся встретить начало астрономической зимы (22 декабря)" - написала Диденко.

Напомним, 16 декабря в западных и восточных регионах Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана.

Также сообщалось, что в Украине без света из-за снегопадов и дождя остались жители 241 населенного пункта в четырех областях.