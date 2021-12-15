Управление полиции Нью-Йорка возглавит афроамериканка Кишант Сюэл. Впервые в истории руководить работой правоохранителей в мегаполисе будет женщина.

О ее назначении пишет газета The New York Post.

Кандидатуру Сюэл утвердил избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который сам 22 года проработал в полиции мегаполиса.

"Кишант Сюэл доказала, что является борцом с преступностью, у которой есть опыт и эмоциональный интеллект, чтобы дать нью-йоркцам необходимую им безопасность, а также справедливость, которую они заслуживают", - заявил Адамс.

Его впечатлила уверенность и компетенция Сюэл и опыт ее работы под прикрытием, он "нутром почуял", что она подходящий кандидат.

В свою очередь 49-летняя новая глава полиции заявила, что "со всей серьезностью относится к этому назначению и его исторической важности".

В правоохранительных органах новая назначенка трудится 25 лет. Последний год Сюэл была главой детективного отдела полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где у нее в подчинении было чуть более 350 человек. Теперь же ей предстоит возглавить самое крупное отделение полиции в стране со штатом в 52 тысячи человек.

Сюэл станет третьим темнокожим человеком на посту главы полиции Нью-Йорка, а Адамс является вторым по счету темнокожим мэром.

Как писала "Страна", с приходом к власти Джо Байдена главой Пентагона впервые стал афроамериканец Ллойд Остин.

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