Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических санкций против России.

Об этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter.

"Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это повлечет за собой огромные последствия и огромную цену. Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских договоренностей", - написал Мишель.

Отметим, речь идет об экономических санкциях против России, которые были введены еще летом 2014 года и направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов. В их рамках для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию о том, что Россия должна немедленно отвести от границы "свои силы, угрожающие Украине". Он заявил, что санкции против РФ в случае эскалации конфликта должны включать отключение России от платежной системы SWIFT.

Также мы писали, что, по информации Bloomberg, США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки новых санкций на случай вторжения России в Украину. Ограничительные меры должны затронуть российский энергетический сектор и банки. Однако союзники из ЕС, в отличие от США, настроены менее радикально в вопросе введения санкции против России.