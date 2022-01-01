Новогодняя открытка 2022 для самых дорогих и близких
Новогодняя открытка 2022 для самых дорогих и близких

Вся страна отсчитывает последние часы и минуты уходящего года! Праздничные огни и всем знакомые мотивы Jingle Bells и Happy New Year заряжают атмосферу какой-то невероятной энергией. 

За праздничным столом собрались самые близкие. Вокруг веселье и смех. Все наши мысли наполнены позитивом, а праздничные бокалы — шампанским. И вот те самые пять минут...

Все замирают в ожидании двенадцати магических ударов! Бой курантов — неотъемлемый атрибут встречи Нового года, такой волнительный, завораживающий, волшебный! 

С первым ударом приходит наступление новых суток, а, соответственно, и Нового года. Остальные 11 просто "замедляют времени бег" и дают возможность загадать заветное, смелое, самое личное,  "пока часы двенадцать бьют"! 

В эту волшебную ночь непременно нужно находиться рядом с родными людьми. Но если по каким-то причинам ваши родственники, друзья или коллеги далеко, поздравьте их с помощью новогодней открытки.

Для наших читателей "Страна" подобрала самые красочные картинки. Добавьте к ним нечто личное и отправьте — так вы непременно согреете дорогих вам людей, даже находясь вдали друг от друга.

С Новым 2022 годом черного водяного тигра! Будьте здоровы, любимы, успешны и счастливы! 

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