В Николаеве работника предприятия ЧП "Таврия Плюс", который занимался обвалкой туш скота, затянуло в упаковочный пресс. Мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"34-летнего мастера по обвалке мяса затянуло в рампу гидравлического упаковочного пресса. В результате происшествия мужчина получил травму головы несовместимую с жизнью", - приводят журналисты агентства заявление Государственной службы по вопросам труда.

По каким причинам произошло ЧП, еще не установлено. Сейчас расследованием смертельного случая занимаются правоохранители, а управление Гоструда в Николаевской области принимает меры по созданию специальной комиссии.

Ранее "Страна" рассказывала, что в конце ноября текущего года на фабрике EDePro, производящей топливо для противоградных ракет и расположенной в районе Бубань-Поток под Белградом (Сербия) произошла серия взрывов. Из-за взрывов погибли не менее двух рабочих.

А в начале декабря мы сообщали, что в Киеве на строительной площадке жилого комплекса "Обериг-2" в Дарницком районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.