Сегодня 18-й лунный день в созвездии Льва, когда важно найти единомышленников и принять от них поддержку. Также важно вести себя максимально спокойно и не поддаваться предновогодней суете. Не обращайте внимание на тех людей, которые живут иллюзиями, действуйте соизмеримо здравому смыслу. В противном случае, вы можете неправильно рассчитать свои силы и ощутить себя не слишком искусным участником родео.

Особенно это касается 5 знаков зодиака: Овнов, Тельцов, Близнецов, Львов и Весов.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будьте более внимательными к мелочам. Перед тем, как сделать какие-то шаги или принять решение, всё несколько раз обдумайте. Звезды советуют вам успокоиться и не пороть горячку. Вечером отдых в приятной компании подарит вам силы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Откажитесь от любых силовых и насильственных сценариев по достижению поставленной цели. Позвольте себе расслабиться и не думать о будущем, не капаться в прошлом, не винить себя за ошибки и не искать крайних в проблемных ситуациях. Останьтесь в моменте. И пусть он будет счастливым и беззаботным.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Совсем скоро вы сможете решить все финансовые вопросы благодаря знакомству с авторитетными и влиятельными людьми. Не переживайте о взятых на себя обязательствах - вы сможете их выполнить до конца этого года.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сегодня в вашей жизни может произойти событие, которое воодушевит вас на воплощение давней мечты. Однако вам необходимо как следует подготовиться к началу приятного этапа в своей личной жизни. Вечером звезды рекомендуют вам отдохнуть, чтобы набраться сил.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Только полученные навыки помогут вам добиться успеха. Отбросьте в сторону все советы близких и коллег, доверьтесь своим чувствам. В личной жизни вас ожидают бурные события после того, как вы получите мотивацию двигаться вперед к своей мечте.

Остальные знаки зодиака будут находиться сегодня в относительной безопасности, что бы ни происходило. Например, Стрельцам и Водолеям день принесет шанс попробовать в своей жизни что-то новое. Представители стихии воды (Раки, Скорпионы, Рыбы) получат перспективные предложения, касающиеся работы. Можете сильно не раздумывать и соглашаться на любые проекты. Они позволят вам начать двигаться вперед.

Оставшиеся знаки земли (Козерог и Дева) почувствуют, что сегодняшний день удачный для наведения порядка в документах, получения юридических консультаций, прохождения собеседований и подведения итогов 2021 года.

Ведь уже совсем скоро наступит год Голубого Водяного Тигра, который изменит жизнь многих знаков Зодиака.

Одним знакам зодиака 2022 год подарит любовь, другим - принесет успех в сфере карьеры, финансов и здоровья.