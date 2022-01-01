Наступил 2022-й год. Начало нового года традиционно связывают с надеждами на лучшее и положительными изменениями.

Собрали яркие картинки на любой вкус и короткие поздравления в стихах и прозе, которыми можно поделиться с теми, кого вы еще не успели поздравить.

Открытки и поздравления с годом Тигра

Пусть год тигровый будет ярким.

Подарит лучшие подарки!

Полосатый тигро-год пусть удачу принесёт!

Счастье, радость и здоровье!

И огромный в банке счёт!

Желаю в Новом году исполнения заветных желаний, целей, которые сделают жизнь лучше и побольше любви и тепла.

Пусть этот год принесёт больше хорошего и нужного. Своих людей рядом, интересные проекты, большие и маленькие радости.

Прикольные поздравления и картинки

Желаю снегопада денег, вьюги подарков и вихря любви в 2022-м году.

Желаю денег на офшоре и летом отдохнуть на море.

Чтоб тратить деньги, не считая.

Решать свои дела, играя.

Желаю не ходить в аптеку,

За год отдать всю ипотеку.

Пусть Новый год подарит драйв

Любить, дружить, работать, в кайф.

Пусть в Новом году всегда будет настроение танцевать, в холодильнике найдется "Шардоне" и фуа-гра, а в телефоне номера тех, кто примчится и поможет хоть в три часа ночи.

Короткие поздравления в стихах и красивые картинки

Новый год уже пришёл.

Постучался в каждый дом.

Нам принёс мешок подарков -

Счастье, радость, деньги в нём.

Желаю мира и здоровья,

любви, удачи, красоты.

Пусть новый год к нам добрым будет.

Пускай сбываются мечты!

С наступившим Новым годом!

Счастья, радости, добра!

Отдохнуть желаю славно,

подождут пока дела.

Пусть ёлка радует огнями и легкий снег кружит с утра.

Чтоб оливье был, как у мамы!

Чтоб жизнь была полна добра!

Поздравляю с наступившим Новым годом!

Пусть радуют дети, работа, погода.

Отступят болезни, несчастья, невзгоды.