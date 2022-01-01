Наступил 2022-й год. Начало нового года традиционно связывают с надеждами на лучшее и положительными изменениями.
Собрали яркие картинки на любой вкус и короткие поздравления в стихах и прозе, которыми можно поделиться с теми, кого вы еще не успели поздравить.
Открытки и поздравления с годом Тигра
Пусть год тигровый будет ярким.
Подарит лучшие подарки!
Полосатый тигро-год пусть удачу принесёт!
Счастье, радость и здоровье!
И огромный в банке счёт!
Желаю в Новом году исполнения заветных желаний, целей, которые сделают жизнь лучше и побольше любви и тепла.
Пусть этот год принесёт больше хорошего и нужного. Своих людей рядом, интересные проекты, большие и маленькие радости.
Прикольные поздравления и картинки
Желаю снегопада денег, вьюги подарков и вихря любви в 2022-м году.
Желаю денег на офшоре и летом отдохнуть на море.
Чтоб тратить деньги, не считая.
Решать свои дела, играя.
Желаю не ходить в аптеку,
За год отдать всю ипотеку.
Пусть Новый год подарит драйв
Любить, дружить, работать, в кайф.
Пусть в Новом году всегда будет настроение танцевать, в холодильнике найдется "Шардоне" и фуа-гра, а в телефоне номера тех, кто примчится и поможет хоть в три часа ночи.
Короткие поздравления в стихах и красивые картинки
Новый год уже пришёл.
Постучался в каждый дом.
Нам принёс мешок подарков -
Счастье, радость, деньги в нём.
Желаю мира и здоровья,
любви, удачи, красоты.
Пусть новый год к нам добрым будет.
Пускай сбываются мечты!
С наступившим Новым годом!
Счастья, радости, добра!
Отдохнуть желаю славно,
подождут пока дела.
Пусть ёлка радует огнями и легкий снег кружит с утра.
Чтоб оливье был, как у мамы!
Чтоб жизнь была полна добра!
Поздравляю с наступившим Новым годом!
Пусть радуют дети, работа, погода.
Отступят болезни, несчастья, невзгоды.