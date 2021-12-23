Сегодня начинается девятнадцатый лунный день в созвездии Льва, который принесет в жизнь многих знаков зодиака настоящие изменения к лучшему. Очень часто для этого нужна не только готовность, но и конкретные действия.

Поэтому составили гороскоп с рекомендациями для тех знаков зодиака, которых новшества затронут больше всего.

Рак (22 июня - 22 июля)

Постарайтесь не доводить себя до изнеможения. Вы должны отбросить в сторону все необоснованные переживания, которые останавливают вас на пути к изменениям. Проблем не нужно бояться. Они как никто другой смогут правильно сформировать и закалить ваш характер. Поймите наконец, что вашу личность определяет реакция на проблемы и скорость преодоления этих проблем. В вашем случае все неприятности начинают решаться как только вы беретесь за дело. Так что перестаньте отлынивать и начните делать хоть что-то. Беритесь за скульптурирование вашей жизни самостоятельно. Шаг за шагом вы придете к поставленной цели.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы занялись некоторыми изменениями сами, однако не лгите себе - вы меняете гардероб, прическу, делаете перестановку в доме, меняете место проживания потому, что недовольны своими достижениями в любви, учебе или карьере. Отдохните пару дней и у вас появится ясный взгляд на себя и окружающие вещи. Честность к самому себе и здоровый сон - всё, что приведет вас к необходимым изменениям. Начните исследовать себя и свои особенности, чтобы понять, кто вы. Сделав это единожды, вы сможете в дальнейшем понять, как именно вы хотите жить и как сможете добиться желаемого.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Для того, чтобы привлечь изменения в свою жизнь, вам необходимо окружить себя правильными людьми - теми, общением с которыми вы можете наслаждаться. Это близкие и друзья, коллеги и родители, дети или знакомые по хобби, которые вас ценят и смогут поддержать на выбранном пути. Можете довериться своим чувствам и не переставайте удивлять и радовать этих людей. Поверьте, если вас принимают такими, какими вы являетесь на самом деле, то это верный путь к тому, чтобы стать кем-то большим.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сделайте своё счастье приоритетом. Не нервничайте из-за мелких проблем и не пытайтесь помогать улаживать конфликты близких. Ни к чему хорошему это не приведет. Подумайте, есть ли в разрешении чужих проблем какие-то положительные моменты для вас? Если никаких плюсов не обнаруживается, то для этих людей ваши потребности не сильно важны. Так начните ценить и ухаживать в первую очередь за собой. Поверьте, как только вы прекратите усложнять себе жизнь, ваши личные потребности будут удовлетворены, а значит, вы ощутите себя хоть чуточку счастливее, чем были вчера.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сегодня излишняя самоуверенность может вам навредить и отдалит от запланированных перемен. Поэтому держите баланс и старайтесь быть собой. Реагируйте на всё происходящее в вашей жизни искренне. Если вы будете пытаться быть кем-то другим, то рано или поздно потеряете себя. Звезды советуют вам принять свою индивидуальность, чтобы со временем стать лучшей версией себя. Если для этого нужно заручиться поддержкой близких или коллег, не капризничайте и позвольте им помочь.

Водолей (21 января - 20 февраля)

День превосходный для того, чтобы впустить в свою жизнь грандиозные изменения. Начните с малого - с компромиссов в разрешении сложных вопросов. Для этого начните ценить уроки, которые можно извлечь из ошибок. Можете рисковать и падать, ошибаться и проигрывать, но вновь пробовать, достигать и учиться, то есть работать над исправлением своих ошибок. Эти небольшие препятствия лишь ступени на пути к изменениям. И если вы научитесь ходить извилистыми тропами, наполненными неудачами, вы совсем скоро встретитесь с самыми большими достижениями своей жизни.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Научитесь замечать настоящий момент и жить в нем. Астрологи не советуют вам ставить перед собой несколько задач одновременно и пытаться справиться с ними. Начните с малого - одно глобальное задание в день, но доделанное до конца. И осмотритесь по сторонам, возможно, прямо сейчас в вашей жизни происходит чудо, которое вы не замечаете. Жизнь - это то, что происходит с вами именно сейчас, поэтому перестаньте думать о великих планах будущего и переживать о несделанном в прошлом.

Остальным знакам зодиака лучше направить сегодняшний день на то, чтобы поработать от души, но главная задача - не довести себя до изнеможения. В новогодние выходные вы сможете восстановить свой баланс.

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